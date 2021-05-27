«Конь в пальто»: Гимн белым гетеросексуальным мужчинам

Показ проходил в Московском Доме Художника. Фото: Анна Приказчикова

В начале мая в сети мне пришло сообщение. Дизайнер одежды, Екатерина Сторожева пригласила меня участвовать в показе её коллекции в качестве модели. Мысли вереницей побежали в моей голове: какая из меня модель? Мне не 25 лет, а 50. Что скажут мои партнёры, когда увидят меня на подиуме? И вроде как мужчина – модель это не комильфо. И всё в таком роде.

Но Екатерина успокоила.

В рамках недели прикладного искусства проходили выступления и других модельеров. Фото: Анна Приказчикова

«Во-первых, - сказала она, - у меня почти все модели мужчины и мужчины возрастные, во-вторых, во всём мире уже давно возрастные модели это тренд, в-третьих, мужчина модель это не менее прекрасно, чем женщина модель, и даже лучше! Мужчина всегда остаётся мужчиной, и, как это ни странно, брутальные, возрастные мужчины пользуются повышенным интересом женщин. И о партнёрах тебе беспокоиться не стоит, у меня показывают одежду предприниматели, бизнесмены, топ менеджеры, пенсионеры, - обычные, нормальные мужчины, но при этом каждый харизматичен по - своему».

И с этого момента я понял, что да, надо идти. Новый опыт, новые, доселе не известные мне, эмоции.

Всего было 16 участников. Фото: Анна Приказчикова

Мы встретились в мастерской Катерины. Дверь отрыла очень симпатичная, живая, энергичная женщина, небольшого роста. И, с этого момента, началось моё общение с Екатериной. Она показала мне часть своей коллекции, посмотрела, прикинула, что подошло бы мне, она стала набрасывать мой образ карандашом. В итоге я провёл почти весь день в мастерской у Катерины.

- Катя, о чём коллекция? Что ты хочешь сказать людям своими образами?

- Моя коллекция, это гимн белым, гетеросексуальным мужчинам, именно таким я вижу того кто мне нравится. Свобода, смелость, эклектика, самовыражение. Ты прекрасен!

Каждую модель Екатерины встречали бурей оваций. Фото: Анна Приказчикова

Да, интересно, молвил я, необычно, тем более в наше время, когда всё в мире дизайна с ног на голову, а точнее с головы на задницу.

- Из чего ты делаешь свои творения?

- Это ткани шикарного качества или винтажные советского периода, хлопок, лён, шерсть, и, конечно мой талант и вкус, с улыбкой сказала Екатерина.

- Название у коллекции Covallo nel cappotto, как оно переводится?

- Очень просто - «Конь в пальто»

Настал день показа, он проходил в Московском Доме Художника. В рамках недели прикладного искусства проходили выступления и других модельеров. Всего было 16 участников. Я переоделся, пришло время выйти на сцену, передо мной вышли ещё несколько человек, кто показывал коллекцию Катерины. Подошла моя очередь. И здесь со мной произошло то, чего давным-давно не было. Так,, наверное, боец чувстве себя перед выходом на ринг или в октагон. Адреналин зашкаливает, дыхание учащается, что ждёт впереди – не известно. Здесь то же самое. Но как только встал на сцену, доля секунды, и всё прошло. Прошёл, остановился где нужно, «окатил зал харизмой», вернулся. Буря аплодисментов.

Когда Екатерину в конце показа вывели на сцену, зал долго не отпускал ее со сцены. Фото: Анна Приказчикова

Каждую модель Екатерины встречали бурей оваций. И, когда Екатерину в конце показа вывели на сцену, зал долго не отпускал ее со сцены.

Из всех модельеров, показывавших свои модели, только коллекция Covallo nel cappotto. Екатерины Сторожевой, произвела фурор. Не буду говорить, что благодаря мне, но все бе белый, гетеросексуальный «конь в пальто» точно внес свою лепту.