Англичане о выступлении Лукашенко: «Европа слишком боится Путина, чтобы наказать Минск»

На Западе мало кто поверил белорусскому лидеру, а также видео с признаниями задержанных. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в присущей ему яркой манере высказался об инциденте с посадкой в аэропорту Минска самолета Rayanair и задержании основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, гражданки России, Софьи Сапеги. На Западе мало кто поверил белорусскому лидеру, а также видео с признаниями задержанных.

Сайт KP.ru публикует самые яркие комментарии читателей британских СМИ по этой ситуации. Большинство англичан требуют наказать Белоруссию и ее властей, но некоторые напоминают, что и у самих европейцев рыльце в пушку.

«Я надеюсь, когда Россия опять присоединит к себе эту страну размером с консервную банку, мы не станем посылать туда наши войска и тратить на это наши налоги».

«История с самолетом – прямая атака на Евросоюз и его граждан. И что же делают в связи с этим европейские чиновники? Ничего! Потому что боятся России».

«Неужели Лукашенко не понимает, что без экспорта его экономика быстро свернется? Его страна будет голодать!»

«Слушайте, Лукашенко просто везунчик. Один их его главных оппонентов случайно оказался на самолете, который пришлось посадить именно в Белоруссии из-за угрозы взрыва на борту. С таким везением Лукашенко лотерейный билетик бы прикупить».

«Если такие разжигатели войны как Буш, Блэр, Обама, Клинтон и так далее до сих пор на свободе, у нас нет никакого права жаловаться на Лукашенко».

«Вот что случается, когда в стране нет свободы слова. Это вас не пугает? А должно бы, потому что здесь, в Англии, сейчас происходит то же самое».

«Напоминает сталинский Великий террор. Немного с тех времен изменилось».

«Все эти люди, которые митингуют в Британии, должны прочитать про Лукашенко и поблагодарить судьбу, что они живут не в Белоруссии, а в стране, где есть свобода слова».

«Отпустите хотя бы девушку!»

«Правило номер 1: Никогда не доверяйте диктатору с усами».

«А кто-то правда верит, что эти «признания» что-то доказывают? Ну, кроме того, что двое эти ребят до сих пор живы. Когда человек полностью в твоей власти, ты можешь добиться от него любых слов».

«Скоро Путин осознает, что Лукашенко – слишком дорогой диктатор, чтобы его поддерживать. Страна, которая не производит ничего, кроме свиней, картошки и свеклы, когда потеряет возможность торговать с Европой, будет полностью зависеть от финансовой поддержки из России».

Обращает на себя внимание уверенность англичан, что за случившимся стоит Россия и ее президент. Мол, Путин, как минимум, знал о действиях Лукашенко, и готов защитить его. Хотя доказательств тому ровным счетом ноль. Это даже не легендарное «хайли лайкли».

- У нас достоверных данных, говоривших бы о роли России в этой истории, — заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с другими лидерами стран-членов ЕС.

О том же сказала и официальный представитель Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге.

И хотя белорусские власти пригласили, кажется, все возможные международные организации к расследованию инцидента с самолетом Rayanair, общественное мнение на Западе уже сложилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как на самом деле сажали самолет в Минске и какие будут последствия для Лукашенко

Спецкор KP.ru Александр Коц разобрал пять самых наивных вопросов в громкой истории с захватом основателя телеграм-канала Nexta в Белоруссии (подробнее)

“Владимир Владимирович, выручай”. Что на самом деле говорил Лукашенко в своем обращении и что скажет Путину

Политолог Георгий Бовт прокомментировал выступление президента Белоруссии на тему вынужденной посадки самолета в Минске (подробнее)