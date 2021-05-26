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Общество26 мая 2021 15:59

На самооговор не похоже: эксперт по лжи разбирает признание Софии Сапега

Россиянка призналась на допросе, что была редактором канала «Черная книга Белоруссии», публиковавшем личные данные силовиков
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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София Сапега призналась в работе на оппозицию

София Сапега призналась в работе на оппозицию

Фото: REUTERS

Журналисты «Комсомольской правды» показала специалисту по речи и поведению видеоролик с признанием арестованной в Минске Софии Сапеги. Эта гражданка России оказалась девушкой белорусского оппозиционера, бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Их 23 мая задержали при посадке в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, что уже вызвало международный скандал.

А 25 мая в сеть выложили видео, на котором София Сапега призналась в работе на оппозицию. И рассказала, что является "редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел» (это ее собственные слова).

У многих ролик вызвал шок, вопросы и сомнения. Что с Сапегой за два дня сделали следователи, что она призналась в таком? Не оговорила ли себя новоявленная оппозиционерка под давлением в белорусском СИЗО? Тем более, что родители Софии накануне уверяли журналистов "КП", что дочь глубоко аполитична.

«Комсомолка» попросила посмотреть 26-секундный ролик с признанием Софии экс-сотрудника Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артема Павлова. "Эксперт по лжи" попытался понять, где София говорит правду, а где врет.

- Движения глаз связаны с мыслительными процессами, - рассказал «КП» специалист, несколько раз просмотрев видео с Сапегой. - Направление взгляда поможет нам понять мысли девушки.

Павлов объяснил, как читать по глазам:

- Взгляд вверх и вправо: человек придумывает, конструирует фразу.

- Взгляд вверх и влево: человек вспоминает.

- Взгляд вниз и право: человек испытывает сильные эмоции.

- Взгляд вниз и влево: человек контролирует речь, чтобы не сболтнуть лишнего.

«Если бы София Сапега лгала, ее глаза бегали бы вверх-вправо и вниз-влево. Типичные признаки придумывания и контроля фраз», - резюмировал Артем Павлов.

Теперь разберем по секундам запись с задержанной девушкой.

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Первые 10 секунд София Сапега называет свое имя, дату рождения, гражданство и место жительства.

- Девушка говорит и отбивает движением головы каждую фразу. Это значит, она заранее выучила, что надо произнести. Ее речь не свободна, София говорит по схеме. Руки зажаты между коленями — это признак стресса, - объяснил специалист.

Артем Павлов заметил, что задержанная «выглядит усталой».

- Голос Софии монотонный, эмоционально не окрашенный. Разве что, есть небольшое раздражение. Девушка говорит те вещи, которые ее попросили сказать. Ей не хочется выступать на камеру, но ее явно принудили, - уверен Павлов.

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София рассказала, что 23 мая летела на одном самолете в Романом Протасевичем.

- Здесь девушка, как и в первые 10 секунд, вспоминает текст — она преимущественно смотрит вверх и влево, - сказал эксперт.

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Самый главный кусок: Сапега признается в оппозиционной работе.

- София точно старается максимально контролировать речь, чтобы не сказать лишнего. Девушка явно считает, что буквально каждое слово может иметь негативные последствия. Еще она смотрит вверх и влево, вспоминая детали. София не чувствует себя в безопасности, девушка говорит то, что не хотела бы, и у нее много неприятных воспоминаний, - резюмировал Попов.

- Сапега врет о своей роли в телеграм-канале «Черная книга Беларуси»?

- Не похоже. Я не увидел признаков, что девушка придумывает. Явно она как-то связана с каналом. Была она именно редактором или нет — я не могу сказать. Для полного понимания врет-не врет 26-секундного ролика мало. Но София точно не оговорила себя. Я увидел запоздалое раскаяние в своих прошлых решениях, - заявил Артем Павлов.

Тем временем, родители Софии Сапеги продолжают уверять в невиновность дочери.

Мама Анна Дудич рассказала журналистам, что была шокирована записью допроса.

- Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит… Или это сон, или это подстава, — сказала журналистам мать россиянки.

26 мая информационное агентство БелТА сообщило: «В КГБ Белорусси заявили, что задержанный Роман Протасевич дает показания о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии. Глава КГБ Белоруссии заявил, что на дестабилизацию обстановки в стране выделены сотни миллионов долларов». Кроме этого, поступают сообщения, что Протасевич воевал в Донбассе на стороне Украины - в составе батальона националистов «Азов».

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