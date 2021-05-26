Живущий затворником Борис Моисеев сделал укладку и впервые за долгое время появился на публике

Борис Моисеев поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения. Фото: Личный архив Кристины Орбакайте

Борис Моисеев неимоверно обрадовал своих самых преданных поклонников. 67-летний артист давно живет затворником. Однако на днях он появился на юбилее Кристины Орбакайте. С семьей Аллы Пугачевой у звезды очень теплые и трепетные отношения.

Борис Моисеев опубликовал в блоге трогательную фотографию. Он держит за руку 50-летнюю Кристину Орбакайте. "Юбилей 25.05.2021. Москва", - лаконично подписал он снимок.

Моисеева не увидишь на сцене. Да и на публике разбитый инсультом артист не появляется. Как он сам говорит: "Веду тихую жизнь обычного пенсионера".

Однако появление кумира миллионов на юбилее дочки Аллы Пугачевой в одном из столичных ресторанов стало настоящей сенсацией. Борис выглядит отлично. Ему для выхода в свет сделали укладку. При этом он весь вечер был в черной маске.

Отметим, после перенесенного десять лет назад инсульта состояние здоровья известного певца, мягко говоря, неважное. В последние годы артист коротает дни и ночи в своей московской квартире. В 2020-м поговаривали, что он якобы стал лежачим. К счастью, Моисеев вполне бодр, хотя так и не смог полностью восстановиться. У исполнителя хита "Голубая луна" не двигается верхняя губа и левая рука, затруднена речь. Кроме того, из-за постоянного приема медикаментов эстрадный исполнитель набрал вес.

Последний раз он появился на публике в апреле 2019 года. Это было юбилейное шоу Примадонны в Кремле, посвященное 70-летию певицы. К слову, в свое время именно Алла Борисовна заметила созданное Моисеевым трио "Экспрессия" и предложила Борису стать частью ее шоу.

К слову, Моисеев очень огорчается, когда читает о себе небылицы. "Ну да, похоронили меня в очередной раз", - сокрушается он. Исполнитель периодически сообщает, что со здоровьем у него все в порядке - людей узнает, события помнит. Каждое утро он встает, принимает душ, укладывает волосы и завтракает. Если раньше певец много гастролировал, то сейчас общается с поклонниками, сплетничает с домработницей, смотрит сериалы и периодически встречается с концертным директором, чтобы подсчитать доход от авторских прав, на которые и живет. "Я хочу оставаться для всех тем, кем всегда был, - мальчиком Борей из Могилева", - говорит певец.