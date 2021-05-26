Опубликована деловая программа форума «ПМЭФ Юниор»

Опубликована деловая программа мероприятий форума «ПМЭФ Юниор»

Опубликована деловая программа мероприятий форума «ПМЭФ Юниор» – специальной юношеской секции Петербургского международного экономического форума. Программа сформирована таким образом, чтобы инициировать диалог поколений на самые разные темы: от актуальных требований бизнеса к современному образованию до прогнозирования востребованных компетенций в будущем.

- В основе продуктивной и эффективной работы с подрастающим поколением лежит умение слушать и реагировать на общественные запросы молодежи. Только привлекая молодых людей к участию в дискуссиях по самым актуальным вопросам социально-экономического характера, можно сформировать неравнодушное поколение, готовое к глобальным вызовам, – отметила Елена Соколова, директор Фонда развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» (далее – Фонд «Контент») – организатора «ПМЭФ Юниор».

Уникальность Форума заключается в участии в нем российских и иностранных подростков. Именно поэтому акцент деловой программы сделан на формировании интереса к современным образовательным технологиям и выстраивании партнерских отношений с ровесниками из других стран.

Особо стоит отметить запланированную дискуссию между российскими и иностранными школьниками. В формате открытого диалога культур молодые люди обсудят животрепещущие для них вопросы: «Как изменились образование и мир после пандемии?», «Какие специальности будут востребованы и как их получить?», а также «Как отвечать на глобальные вызовы в условиях постоянно меняющихся условий?»

Центральное место в деловой программе займет панельная дискуссия «Новые смыслы и ценности в образовании». В нынешнюю эпоху нарастающих глобальных вызовов и угроз особую значимость приобретают вопросы реализации потенциала человека, важную роль в которой играет трансформация сферы образования, ее смыслов и ценностей. Участниками данной сессии станут лидеры сферы образования, в том числе руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, вице-президент и руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО Сбербанк Марина Ракова, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Сессия «Оружие массового обучения» должна позволить юношам и девушкам пообщаться с создателями крупнейших международных и отечественных образовательных платформ и обсудить те возможности, которые они предоставляют для получения востребованных в будущем профессий.

Формат Форума подразумевает глубокое и всестороннее обсуждение наиболее релевантных тем. Поэтому закрывать «ПМЭФ Юниор» было решено сессией под названием «Как выбрать профессию и кем работать следующие 50 лет». Задуманная как дискуссия с подрастающим поколением сессия поднимет вопросы, волнующие каждого подростка, и в максимально открытой форме сформулирует современные и, что самое интересное, прогнозируемые требования рынка к молодым специалистам.

Форум «ПМЭФ Юниор» организован Фондом «Контент». Соорганизаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и всероссийский конкурс «Большая перемена».

Все подробности подготовки ПМЭФ-2021 – на официальном сайте forumspb.com и в телеграм-канале Фонда Росконгресс и Instagram ПМЭФ-2021.

Официальный сайт фотобанка Фонда Росконгресс.