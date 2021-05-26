Мария Захарова встретится с иностранными журналистами на полях ПМЭФ

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова

На полях Петербургского международного экономического форума состоится деловой завтрак с официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой «Иноагенты СМИ в России», посвященный вопросам работы иностранных СМИ и журналистов в Российской Федерации, а также законодательству в отношении СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов.

В мероприятии примут участие эксперты в области средств массовой информации, российские и зарубежные журналисты, в том числе представители СМИ из списка иноагентов.

- Ряд средств массовой информации, внесенных в реестр иноагентов СМИ в России, не маркирует свои материалы, как того требует российское законодательство. В то время как маркировка нужна для того, чтобы, читая так называемые „альтернативные точки зрения“, аудитория понимала, кто за это заплатил, – подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

На завтраке будет дана практическая информация по процедуре аккредитации иностранных журналистов, разъяснен порядок работы иностранных СМИ на территории Российской Федерации, также спикеры ответят на вопросы участников делового завтрака.

Все подробности подготовки ПМЭФ-2021 – на официальном сайте forumspb.com и в телеграм-канале Фонда Росконгресс и Instagram ПМЭФ-2021.