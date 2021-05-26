Поддержка самозанятых, снятие барьеров, единый профиль предпринимателя: «Единая Россия» предложила новые меры поддержки бизнеса

Кто хорошо разбирается в экономике и управлении? В первую очередь – предприниматели, которые изменения и проблемы в стране чувствуют своим кошельком. Поэтому многие из них идут в политику со своими идеями и предложениями. Они ответственно проявили себя в период пандемии, а сейчас – готовят предложения в программу партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Экспертное обсуждение предложений предпринимательского сообщества прошло 26 мая на площадке «Единой России».

К ПОКУПАТЕЛЮ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

«Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти шести тысяч претендентов чуть менее трети - представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», - сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Одна из инициатив прозвучала от кандидата предварительного голосования, руководителя крестьянского хозяйства, депутата Курултая республики Башкортостан Якова Кугубаева, который предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Это снизит цены на их сельхозпродукцию, потому что производители смогут продавать ее напрямую, а не через посредников.

«В период ковидных ограничений продуктовый дефицит, я считаю, не состоялся только благодаря фермерским продуктам. Но они продавались в не всегда в отведенных для этого местах. Поэтому нам нужно вернуться к теме развития мобильной торговли», — пояснил фермер.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Ильнар Гирфанов отметил, что во время пандемии малый и средний бизнес жаловался на излишне бюрократизированную процедуру получения мер поддержки. Поэтому он предложил создать цифровой паспорт предпринимателя. В него - по аналогии с аккаунтом на «Госуслугах» - можно будет внести все необходимые данные и оформлять меры поддержки дистанционно.

Напомним, «Единая Россия» и федеральное правительство в период пандемии реализовали антикризисную политику, сконцентрировав поддержку на малом и среднем бизнесе. Это позволило сохранить 5,3 млн рабочих мест.

ЧТО ВЫБРАТЬ - НАДБАВКИ ИЛИ ЗАРАБОТОК?

Еще одна мера поддержки коснется самозанятых — решением их проблем «Единая Россия» займется уже сейчас. Речь идет о малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трех МРОТ в месяц.

«Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют пять-семь тысяч, а зарабатывают столько же. Таких случаев много», — отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Ещё один участник предварительного голосования, предприниматель, депутат Алтайского краевого Заксобрания Артем Шамков предложил увеличить минимальную квоту госзакупок у малого бизнеса до 25-30% — это ускорит развитие предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, по его мнению, нужно увеличить штрафы за то, что заказчики затягивают расчет по контрактам с МСП.

Важное направление поддержки — упрощение лицензирования. Кандидат предварительного голосования, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, член Общественной палаты РФ, победитель конкурса «Лидеры Россия. Политика» Евгений Нифантьев в ходе обсуждения отметил, что сегодня контролирующие органы дважды проверяют новые структурные подразделения уже действующих компаний.

«Предлагаю разрешить уведомительный порядок получения заключения Роспотребнадзора. При этом оставить обязательную выездную проверку для осуществления предлицензионного контроля. Это даст возможность предприятиям открываться раньше, платить заработные платы и налоги», — подчеркнул Евгений Нифантьев.

«ЦЕЛЬ – ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ»

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил прописать в Кодексе об административных правонарушениях норму о том, что первый штраф при проверке бизнеса должен быть заменен на предупреждение.

«И, если человек все-таки оштрафован, штрафы не должны быть разорительными. Размер штрафа должен быть такой же, как для индивидуального предпринимателя. Это фактически пятикратное снижение административного давления на малый бизнес», — отметил политик.

На рост уровня жизни в стране напрямую влияет количество малых и средних предприятий. В связи с этим гендиректор компании «Сплат Глобал» Евгений Демин предложил создать стандарты обучения предпринимательскому делу — идею поддержали в Минэкономразвития. Глава министерства Максим Решетников отметил роль партии в разработке ключевых законодательных инициатив в экономике. Он одобрил прозвучавшие инициативы участников экспертного обсуждения.

«При поддержке «Единой России» удалось реализовать антикризисную политику и сконцентрировать нашу поддержку на малом и среднем бизнесе», — сказал он.

Предложения экспертов и представителей бизнеса проанализируют и включат в предвыборную Программу «Единой России», отметил Андрей Турчак.

«Наша задача — сделать так, чтобы они не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет — а постепенно: что-то в этом году, что-то в следующем», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» готовит предвыборную Программу в тесном сотрудничестве с экспертами и представителями различных отраслей. Партия намерена организовать ее широкое общественное обсуждение в регионах. Приоритетами программного документа станут цели, которые обозначил Президент России Владимир Путин в своем Послании. В их числе — вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Проект Программы будет утвержден на Съезде, который «Единая Россия» проведет 19 июня.