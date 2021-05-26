Европейским блогерам пытались заказать кампанию против вакцины Pfizer. В этом обвиняют Россию

В подготовке информационной атаки на вакцину Pfizer обвинили Россию. Фото: REUTERS

Британская The Guardian опубликовала статью в стиле старого-доброго «хайли лайкли». Авторы рассказывают о том, что английское PR-агентство Fazze, якобы тесно связанное с Россией, обращалось к французским и немецким блогерам и прочим «лидерам общественного мнения» с просьбой критиковать вакцину Pfizer/BioNTech. И если кто-то решит, что агентство, очерняя Pfizer, хотело превознести «Спутник V», то он ошибается. О российском препарате никто даже не заикнулся.

Авторы статьи утверждают, что никому не известное PR-агентство на прошлой неделе связалось с несколькими французскими специалистами в области здравоохранения и науки и на ломаном английском попросило их «объяснить, почему уровень смертности среди вакцинированных препаратом Pfizer выше почти в три раза, чем среди привитых препаратом AstraZeneca».

Напомним, вакцина AstraZeneca - разработка одноименной англо-шведской компании. В начале апреля в Европе разразился скандал, когда после использования этого препарата в целом ряде европейских стран были выявлены случаи образования у вакцинированных тромбозов, а также зафиксированы летальные исходы. После этого некоторые страны ЕС использование этой вакцины приостановили, а другие просто запретили своим гражданам колоться AstraZeneca.

Однако через пару недель большинство из них вернулись к применению этого препарата при вакцинации. Разработчики все это время настаивали на безопасности своей вакцины.

Загадочное PR-агентство просило блогеров-инфлюенсеров написать пост о значительной разнице в данных о смерти привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca и опубликовать его на своих страницах в YouTube, Instagram или TikTok. В качестве подтверждения этой информации следовало прикрепить ссылку на сообщение газеты Le Monde, сайт The Reddit или Ethical Hacker, где приводились данные, подтверждающие разницу в смертности среди привитых разными препаратами.

В статье французской газеты Le Monde говорилось о сведениях, якобы похищенных российскими хакерами из ЕМА и позже слитых в даркнете. Однако там ничего не было сказано о смертности. Страницы на других двух сайтах с аналогичной информацией были благополучно удалены.

В своих постах инфлюенсеры должны были задать вопрос подписчикам: «почему средства массовой информации игнорируют тему смертности от Pfizer? Почему правительства некоторых стран продолжают активно закупать эту вакцину, которая опасна для здоровья людей?»

Агентство рекомендовало писать об этом живо, чтобы у подписчиков возникло ощущение, что тема по-настоящему беспокоит блогера.

Первым, кто слил информацию об этом предложении, стал французский научный YouTube-блогер Лео Грассе, у которого насчитывается более 1,2 млн подписчиков. Он рассказал, что ему обещали колоссальный бюджет на эту кампанию, но кто заказчик этой истории ему отказались сообщать. К нему также присоединился немецкий популяризатор науки Мирко Дротшман.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта LinkedIn, отмечает, что PR-агентства Fazze принадлежит московским бизнесменам. Однако других подтверждений не нашлось.

Возникает еще много вопросов к материалу британской газеты. Главный из них - зачем потребовалось российским предпринимателям сравнивать уровень смертности двух иностранных вакцин, да еще и пытаться «унизить» препарат Pfizer. Правда, на них ответы отсутствуют, как и запрос с просьбой о комментарии в то самое загадочное агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые распространенные мифы о вакцинах от коронавируса

"Комсомолка" разоблачила популярные страшилки, которыми пугают друг друга антипрививочники (подробнее)

Почему после прививок иммунитет эффективнее, чем у переболевших ковидом

Вирусолог Александр Семенов развеял мифы о работе антиковидных вакцин и рассказал, как они действуют на самом деле (подробнее)