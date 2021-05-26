Виталий Игнатенко - о найденной на улице кинопленке про «Комсомолку» и Маяковского: «Я потрясён»

Пленка хорошо сохранилась. Фото: Анатолия Антонова.

Как мы уже сообщали, кинохроникёры из Новосибирска восстановили фильм «Твоя газета», который был выпущен полвека назад, а затем утерян.

В среду, 26 мая, утром, я отправил эту кинореликвию Виталию Игнатенко. Он посмотрел «Твою газету» прямо в транспорте, по пути на работу... А тут - и я сразу звоню, со своими вопросами.

- Виталий Никитич! Вас с днем рождения «Комсомольской правды».

- Спасибо, дорогой.

- 24 мая мы праздновали и до сих пор продолжаем отмечать годовщину выхода первого номера. А фильм этот и нас тоже растрогал, - тех, кто давно работает в газете, кто помнит те годы.

- 50 лет прошло…

- Да вы что! Так годы летят!

- Люди, которые нашли пленку, восстановили фильм - они, я считаю, совершили творческий подвиг. Это - поступок.

- У вас даже немного голос дрожит. Или мне кажется? Или это связь такая?

- Да, понимаете, увидеть свою редакцию тех лет, линотипы, которые сейчас не существуют, увидеть этих ребят-верстальщиков, я их всех помню... Не знаю, они живы-здоровы? И что с ними стало.

И многие из тех, кого я там (на кинокадрах) увидел в редколлегии, - мне дороги. Они стали писателями, драматургами, поэтами, потрясающими лидерами общества.

...Борис Дмитриевич Панкин ведет планерку – наш бывший главный редактор, потом - министр иностранных дел, посол… и в Швеции, и в Великобритании.

То есть, у всех как-то жизнь началась в «Комсомольской правде». Такая настоящая, большая, ответственная жизнь - именно в эти годы.

- Там и Виталий Игнатенко...

- Конечно, смотреть на себя - “минус пятьдесят лет" - очень трогательно.

А, главное, - ты понимаешь, какой вклад газета внесла не только в развитие страны, но и - лично в твою биографию, в твою жизнь.

Видишь там Володю Губарева, Васю Пескова. Это все, конечно, дорогого стоит. Какие молодцы сибиряки наши, которые это восстановили.

- У меня такое ощущение, что этот фильм - не однодневка, его не за один присест делали.

- Вы знаете, это был, можно сказать, такой государственный заказ.

Газета - на виду, и такие крупные решала вопросы (я как-то так, может быть, бюрократически выражаюсь). Это, действительно, была газета не только для молодежи, но и о молодежи. И время было такое, можно сказать, - гагаринское. И такая просьба была к газете - в коротком фильме, он же идет минут десять, рассказать о том пути, который прошла «Комсомолка», а ей тогда уже было хорошо за сорок...

Как мы уже сообщали, кинохроникёры из Новосибирска восстановили фильм «Твоя газета», который был выпущен полвека назад, а затем утерян.

Конечно, задача трудная. Получался огромный, огромный фильм. И вот его надо потом было сбивать, сбивать, сбивать.

Мы это делали на Центральной студии документальных фильмов.

Ну, на меня выбор пал, потому что до этого я, работая в «Комсомолке», уже выпустил несколько фильмов. О… партизанах… И так далее.

- Это я в курсе.

- И на редколлегии меня попросили быстро этот фильм сделать. Был потрясающий оператор Яцун. И такой очень классный профессиональный редактор, который стал соавтором, - Прок. Он много лет работал на ЦСДФ, знал фильмотеку, где какие искать кадры, где найти Маяковского в «Комсомольской правде». Это же все оригиналы…

- На кадрах - Маяковский именно конкретно в «Комсомолке»?

- Это в «Комсомольской правде», да, нашли хронику 20-х. Бог знает, в Белых Столбах перерыли буквально километры пленки…

- Кто не знает Белые Столбы - это архив кино-фото… Скажите, а вот сколько времени ушло на создание это шедевра, мы сейчас его так и можем назвать?

- Наверное, все-таки месяца два. С поиском материала, со всем.

- А где потом показывали фильм?

- Сначала это был такой, знаете, киновыпуск - для комсомольского актива, так - показать где-то на съездах или на каких-то конференциях. Небольшой тираж... (Поэтому, я страшно удивился, что фильм нашли.)

А потом его начали показывать в кинотеатрах перед большими фильмами…

- Как киножурнал.

- Это были как бы «Новости дня».

Я как-то кинулся искать эту пленку, что-то там потребовалось нам для какого-то другого фильма найти, ну, и мы уже, к сожалению, не нашли. Вот он так затерялся в каких-то недрах кинопроката.

Вот сейчас я снова этот фильм увидел, и, конечно, очень был потрясен. Спасибо, «Комсомолка»...