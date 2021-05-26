Военным повысят оклады

К 1 октября 2021 года военнослужащим РФ повысят зарплату. Фото: Евгения ГУСЕВА

Радостная весть пришла из правительства России защитникам Отечества: военнослужащим, которые проходят службу как по призыву, так и по контракту, с 1 октября 2021 года повысят оклады. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал глава правительства Михаил Мишустин (невозможно себе представить, что не согласовал этот вопрос с Кремлем).

Когда же случится эта приятная добавка и насколько больше денег появится в кошельке военного?

Повысят оклады с 1 октября 2021 года в 1,037 раза.

Принципиально важно: повышение окладов коснется не только армейцев, но и тех военных, которые проходят службу в Росгвардии, органах уголовно-исполнительной системы, таможенников, сотрудников органов внутренних дел, пожарных и других. В постановлении правительства указывается, что расходы, связанные с выплатой окладов военнослужащим силовых ведомств производятся в "рамках бюджетных отчислений федерального бюджета".

Кстати, не так давно министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия для военных, чтобы покрыть дефицит средств из-за пятилетнего перерыва с индексацией их зарплат. За это предложение армия голосует, как говорится, "руками и ногами". В войсках раздается: "Давно пора".

Правда, нельзя не заметить любопытную закономерность: правительство проявляет "отеческую заботу" о денежном довольствии военных накануне президентских или парламентских выборов (они у нас в сентябре). А еще военные уже схватились за калькуляторы и подсчитывают, какой реальный "приварок" они получат в октябре. Не получится ли так, что рост цен на продукты, электричество или тепло почти полностью сожрут его?

С нетерпением ждут 1 октября и военные пенсионеры всех силовых ведомств: с этой даты им тоже обещано повышение пенсий. Судя по тексту постановления правительства №772 от 24.05.2021 г., увеличение выплат произведут в результате индексации денежного довольствия военнослужащих, с учетом которого и рассчитывается военная пенсия. А индексация в 2021 году ожидается на уровне 3,6 -3,7%.

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