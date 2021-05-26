Кокаиновые волны: На английский берег вынесло тонну наркотика

Всего было найдено более тонны «белого порошка», стоимость которого на «улице» могла бы составить более 100 миллионов долларов Фото: Shutterstock

Когда в минувший понедельник, 24 мая, ранние посетители дикого пляжа неподалеку от британского Ньюхейвена увидели покачивающиеся на волнах яркие пятна спасательных жилетов, они тут же вызвали полицию, а сами бросились к берегу — искать пострадавших в кораблекрушении.

Какого же было удивление внимательных граждан, когда вместо чудом спасшихся людей они обнаружили привязанные к спасательным средствам аккуратные брикеты, упакованные в красную водонепроницаемую пленку. Они решили от греха подальше не трогать странную находку и дождаться специальных служб.

В итоге оказалось, что их осторожность была вполне оправдана, поскольку в пакетах лежал весьма опасный груз, хозяева которого, без всякого сомнения расправились бы с нежданными свидетелями.

Как потом выяснили прибывшие в район происшествия полицейские, найденные 4 коробки были лишь частью из выброшенной на берег между Гастингсом и Ньюхейвеном рекордной партии кокаина, сообщает BBC.

Всего было найдено более тонны «белого порошка», стоимость которого на «улице» могла бы составить более 100 миллионов долларов (750 миллионов рублей). Такого веса наркотика хватило бы для приготовления более 50 миллионов разовых доз.

По мнению Мартина Грейса, командира отделения Национального агентства по борьбе с преступностью, партия смертельного груза поступила из Южной Америки.

- Очевидно, что потеря партии такого размера нанесет значительный удар по преступным сетям, - выразил надежду полицейский.