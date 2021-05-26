Близкие опровергли госпитализацию Бедроса Киркорова

Отец короля эстрады Бедрос Киркоров Фото: Борис КУДРЯВОВ

В интернете пожаром пронеслась новость, мол, отца короля эстрады Филиппа Киркорова госпитализировали с сердечным приступом в одну из столичных клиник.

Однако близкие 88-летнего Бедроса заверили kp.ru, что народный артист чувствует себя хорошо, проблем со здоровьем у него нет.

-Бедрос действительно лежит в больнице, но пришёл он туда сам.

Это обычное обследование, которое он проходит периодически в клинике. Возраст все-таки приличный, Бедрос очень следит за своим здоровьем.

Никаких проблем с сердцем у него нет, это фэйк, - сказали «КП» в пресс-службе Филиппа Киркорова.

Напомним, прошлым летом Бедрос Киркоров перенёс ковид. Впрочем, по словам его знаменитого сына, коронавирусом переболел он без симптомов, узнал только на обследовании, что у него есть антитела.

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