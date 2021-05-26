Из Польши высылают подмосковного вора в законе "Циркача"

Правоохранительные органы Польши с охотой высылают из страны российского криминального авторитета Московской области Олега Пирогова, который известен ворам и оперативникам под кличкой "Циркач". Фото: Прайм Крайм

Правоохранительные органы Польши с охотой высылают из страны российского криминального авторитета Московской области Олега Пирогова, который известен ворам и оперативникам под кличкой "Циркач". Его подозревают в убийстве. Сотрудники прокуратуры Польши признали доводы российских следователей и решили экстрадировать арестованного, который находился в международном розыске.

- По данным следствия, в 2011 году за обвиняемым было признано высшее положение в преступной иерархии – вор в законе, с криминальным прозвищем "Циркач". Как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, он с 2011 по настоящее время осуществляет координацию действий организованных групп на территории Московской области, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов, - заявили в СК России.

У следствия есть основания полагать, что в декабре 2006 года "Циркач" нанял за вознаграждение своего криминального авторитета из Сергиева Посада Виктора Лазовского, который застрелил в палате больницы города Электросталь другого авторитета Юрия Лохматова. Последний был его прямым конкурентом в регионе.

Ранее обвиняемый неоднократно судим за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Теперь за титул вора в законе "Циркачу" грозит 15 лет колонии и штраф в 5 миллионов рублей, а если докажут убийство, то могут дать и пожизненное заключение.

По данным СК России Олег Пирогов был коронован в 2011 году в зале ресторана "Каретный двор" одним из самых влиятельных на постсоветском пространстве криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Через два года Усояна застрелит снайпер, а "Циркач" сразу скроется за границей.

Следователи полагают, что Пирогов продолжал управлять подмосковными бандами из-за границы.

Кстати, свою кличку "Циркач" Пирогов заслужил благодаря известному "иракскому вояжу". После того, как турецкая полиция задержала его на сходке воров в законе в Турции (на ней за хищения из общака были убиты два вора в законе), он попал под домашний арест. Из-под опеки полиции он решил бежать с другим криминальным авторитетом по кличке "Цезарь" через турецкую границу в 2014 году. В итоге нарушители были пойманы иракскими пограничниками. Те приняли российских воров в законе за бандитов запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, так как они переходили в составе группы террористов.

Спасли беглецов в 2015 году российские дипломаты, которым они признались, что не имеют ничего общего с террором, а являются обычными ворами в законе. Иракцы мариновали криминальных авторитетов в своей тюрьме 8 месяцев, а потом вопреки запросам Турции все-таки выпустили.