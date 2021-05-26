Песков о противокоронавирусных мерах на встрече Путина и Байдена: Главное - безопасность президентов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- ... Если уж назначили дату саммита «Путин – Байден» на 16 июня, то уже можно предположить – подготовка выходит на финишную прямую, - заметил в среду, 26 мая, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов в разговоре с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. - Определяются ли составы делегаций, которые в Женеву поедут? Отправляется ли туда группа по подготовке этих встреч? И, наверное, главный вопрос. Как известно, Путин и Байден имеют антитела, они привиты. Будет ли учитываться наличие антител и прививок у потенциальных членов делегаций? Или потребуются справки по прививкам? Или - как будет решен этот очень важный вопрос?

- Вы совершенно правы, - сказал Песков. - Все эти вопросы имеют право на существование. Более того, они стоят на повестке дня в контексте подготовки этой встречи в верхах. И сейчас, после того, как вчера уже было финализировано и, собственно, формализировано решение о проведении этого саммита, после вчерашнего объявления, думаю, в ближайшие дни уже наступит какое-то время для контактов. Или по линии дипломатических ведомств, или по линии администраций. С тем, чтобы все вот эти логистические вопросы и, конечно, важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, были специалистами обсуждены. Пока ясности на этот счет нет, но, конечно же, без их обсуждения ничего не получится.

- То есть, допустим, не привитых и без антител к этой встрече не допустят?

- Есть специалисты, врачи, эпидемиологи - и у нас, и у американцев, - конечно, здесь решающее слово будет за ними. Главное – это безопасность глав государств.

- Спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин вызвал Байдена на разговор

А на выходные собрался в тайгу (подробнее)

Американцы: «Главное, чтобы на встрече с Путиным Байден не забыл свое имя»

Чего простые жители США ждут от встречи хозяина Белого дома с российским лидером (подробнее)