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Здоровье26 мая 2021 17:50

Диета и/или ЗОЖ. Как привести себя в порядок к лету и не навредить здоровью

Онлайн-конференция состоится в редакции «Комсомольской правды» 27 мая в 12:00. Трансляция мероприятия в официальных аккаунтах Медиагруппы «Комсомольская правда» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и сайте kp.ru
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Круг вопросов для обсуждения:

- Является ли диета нормой жизни или это краткосрочная история?

- Как работает диета и что нужно знать при выборе диеты?

- Как выбрать программу для похудения, какие основные принципы нужно знать, где получить проверенную информацию?

- Какие ошибки при выборе диет чаще всего допускают желающие резко похудеть?

- Какой вред могут нанести самые популярные диеты: монодиеты, кетодиета и др.

В рамках пресс-конференции спикеры также обсудят, как продукты питания влияют на качество жизни, что такое здоровый рацион и каким основным правилам нужно следовать при выборе продуктов питания. Где получить правдивую информацию о качестве и безопасности продуктов питания?

Спикеры:

Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора;

Наталья Денисова, к.м.н., врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий»;

Янина Мелехова, актриса театра и кино;

Олег Рой, писатель;

Сюзана Давидова, блогер, победительница Кулинарного поединка среди фуд-блогеров, прошедшего в рамках проекта Роспотребнадзора и «Комсомольской правды» «Время питаться правильно»;

Михаил Мазуров, персональный фитнес-тренер, нутрициолог;

Елена Киселева, победитель проекта «Комсомольской правды» «Худеем всей страной».

Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», входящего в национальный проект «Демография».

Время питаться правильно!БИЗНЕС-ПРЕСС