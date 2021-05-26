Диета и/или ЗОЖ. Как привести себя в порядок к лету и не навредить здоровью

Круг вопросов для обсуждения:

- Является ли диета нормой жизни или это краткосрочная история?

- Как работает диета и что нужно знать при выборе диеты?

- Как выбрать программу для похудения, какие основные принципы нужно знать, где получить проверенную информацию?

- Какие ошибки при выборе диет чаще всего допускают желающие резко похудеть?

- Какой вред могут нанести самые популярные диеты: монодиеты, кетодиета и др.

В рамках пресс-конференции спикеры также обсудят, как продукты питания влияют на качество жизни, что такое здоровый рацион и каким основным правилам нужно следовать при выборе продуктов питания. Где получить правдивую информацию о качестве и безопасности продуктов питания?

Спикеры:

• Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора;

• Наталья Денисова, к.м.н., врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий»;

• Янина Мелехова, актриса театра и кино;

• Олег Рой, писатель;

• Сюзана Давидова, блогер, победительница Кулинарного поединка среди фуд-блогеров, прошедшего в рамках проекта Роспотребнадзора и «Комсомольской правды» «Время питаться правильно»;

• Михаил Мазуров, персональный фитнес-тренер, нутрициолог;

• Елена Киселева, победитель проекта «Комсомольской правды» «Худеем всей страной».

Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», входящего в национальный проект «Демография».