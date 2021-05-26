В Шекспире разглядели расиста: В комедии «Сон в летнюю ночь» он противопоставлял черное белому

Шекспира признали расистом за то, что он противопоставлял белое черному. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

День и ночь, свет и тьма, черное и белое — радуйтесь, пока еще есть возможность упоминать эти антитезы вслух. Совсем скоро, может быть, это приравняют к экстремистским высказываниям.

Британское издание Daily Telegraph на полном серьезе выпустило материал, посвященный разбору текстов Уильяма Шекспира на предмет расизма. Да, достояние британской нации тоже могут «отменить». Ведь, как следует из текста, в знаменитом лондонском театре «Глобус» стартовал семинар «Антирасистский Шекспир», где специалисты разбирают произведения автора с точки зрения ущемления прав черных. Цель проекта — «деконструкция» и «деколонизация пьес» драматурга, которая якобы поможет лучше воспринимать его творчество.

Совсем не обезумевшие BLM-щики, а профессиональные культурологи и ученые нашли проблему в акцентах, которые расставлял Шекспир (кстати, некоторые исследователи считают, что это собирательный персонаж и живьем его не существовало), — мол, они говорят о расистских наклонностях. В частности, «деконструируется» комедия «Сон в летнюю ночь» за строчки, в которых светлое противопоставляется темному. Именно это, по мнению актера Альдо Биллингсли, выступавшего на семинаре, говорит о спорной гендерной и расовой динамике. У Шекспира, как пришли к выводу аналитики, светлое всегда привлекательно, а темное — нет. А реплика «Кто ж ворона на голубя сменять не пожелает?» якобы очевидно свидетельствует о вопиющем неравноправии рас, ведь птицам приписывается ценность на основании их окраса.

— Если вы посмотрите на эту пьесу в контексте других пьес Шекспира и даже сонетов, этот язык будет повсюду — эти формулировки о темном и светлом, — в трезвом уме и твердой памяти добавила профессор Ванесса Корредера. — В них присутствуют элементы расового разделения».

Кадр из фильма "Сон в летнюю ночь".

Речь идет о сонетах, в которых присутствуют «внешне противоположные» персонажи: «мужчина светлокудрый, светлоокий и женщина, в чьих взорах мрак ночной». А уж лексика «эфиопка», «мавр» и «смуглая татарка» в произведениях 500-летней давности и вовсе, как признали эксперты, выглядят как плевки.

И даже несмотря на то, что «Сон в летнюю ночь» — это не «Отелло», где стопроцентно присутствует темнокожий герой, разоблачители Шекспира подчеркивают, что «каждая пьеса — о расе, поскольку белизна упоминается в каждой пьесе».

К теме расизма присовокупили и проблему гендерного неравноправия. Потому что высокий статус царя и царицы фей и эльфов указывает на классовое неравенство, вот сцена, где Гермии угрожают смертью, если она откажется выйти замуж против воли, показывает гендерные предрассудки.

Шекспировский театр "Глобус" в Лондоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди участников семинара было не так много здравомыслящих людей. Среди них — шекспировед сэр Стэнли Уэллс, робко указавший на то, что иногда банан это просто банан, а светлое и темное могут быть эпитетами, а не иметь отношение к цвету кожи.

— Я думаю, что термины «светлый» и «темный» — чрезвычайно многозначные слова, — заявил он. — Думаю, что Шекспир играет с этими различными значениями и разными оттенками смысла. Я бы не стал представлять Шекспира расистом, я думаю, что он гораздо искуснее в изображении своих персонажей.

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