Российские исследователи установили: коронавирус не бьет по почкам

Исследователи поставили перед собой задачу выяснить: нарушается ли при ковиде главная функция почек - их способность очищать кровь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До сих пор считалось, что одним из органов-мишеней, по которым бьет коронавирус, являются почки. Некоторые врачи именно возбудителю ковида приписывают рост числа воспалительных заболеваний почек. Однако, судя по всему, чаще всего это неоправданно. SARS-CoV-2 в данном случае оказался не настолько страшен, как его малюют. Обнадеживающее открытие сделали исследователи Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.

В течение полугода ученые и врачи-урологи обследовали 330 добровольцев. Наблюдали за их состоянием, брали анализы крови и мочи для определения маркеров воспаления и повреждения почек. С помощью компьютерной томографии оценивали изменения тканей в органе. Все пациенты имели подтвержденный диагноз COVID-19 на основании ПЦР-тестов.

ЧТО УДАЛОСЬ ВЫЯСНИТЬ

Исследователи поставили перед собой задачу выяснить: нарушается ли при ковиде главная функция почек - их способность очищать кровь. Первым сигналом опасного нарушения считается обнаружение белка в моче. Также КТ позволяет отслеживать повреждения ткачей почек.

По итогам обследований и наблюдений ученые пришли к неожиданным выводам:

- очистительная способность почек снизилась менее чем у 10% зараженных коронавирусом (9,6%). При этом нарушение отмечалось только у тяжелобольных пациентов;

- видимых нарушений работы почек (на КТ) не было ни у кого;

- ни у одного из пациентов не зафиксирован коронавирус в моче.

Исходя из полученных результатов, ученые предполагают, что возникающие у определенной доли пациентов (9,6%) нарушения работы почек не связаны с воздействием вируса. Осложнения объясняются, как правило, пожилым возрастом, сопутствующими хроническими болезнями и неадекватным ответом иммунной системы на SARS-CoV-2 - чрезмерной воспалительной реакцией. Иными словами, у людей младше 65 лет, не имеющих букета тяжелых хронических заболеваний, нарушение работы почек из-за коронавируса крайне маловероятно.

КСТАТИ

Научная работа с описанием исследования и его результатов опубликована в одном из самых престижных мировых урологических журналов Current Opinion in Urology. И это серьезный успех российских ученых - к публикации в журналах такого уровня допускаются только самые выдающиеся работы после строгого рецензирования независимыми экспертами.

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Коронавирус не цепляется к поверхности почек

На вопросы «Комсомолки» ответил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев.

- Дмитрий Викторович, сейчас часто говорят, что АСЕ-рецепторы, через которые коронавирус попадает в наш организм, есть чуть ли не во всех органах. И потому возбудитель ковида проникает практически повсюду. А в почках этого рецептора нет? Или как, на ваш взгляд, можно объяснить то, что SARS-CoV-2 не приводит к нарушению работы почек?

- ACE-2 рецепторы есть в том числе и почках. Однако ученые часто забывают, что почти все эти рецепторы находятся в глубине почечной ткани, которая напрямую не контактирует с кровью - в канальцах почек. Попасть туда вирус может только в случае, если сам аппарат почки, очищающий кровь, окажется поврежден воспалением. Это объясняет, почему в нашей работе серьезные нарушения работы почек отмечались лишь у пациентов в тяжелой стадии заболевания.

- Еще нередко можно услышать, что сейчас в полный рост встает проблема ковид-ассоциированного нефрита (воспалительных заболеваний почек). Но так ли часто это встречается на самом деле или речь идет скорее о преувеличениях из серии «у страха глаза велики»?

- По данным крупного обзора литературы, опубликованного в английском научном журнале BMC Nephrology, нарушения почечной функции встречаются в 7-10% случаев, в основном у пациентов с тяжелой формой заболевания.

Важно помнить, что нарушения почечной функции возможны, но в подавляющем большинстве случаев это происходит именно у пациентов определенной категории. То есть пожилых людей и/или пациентов, которые уже имеют сердечно-сосудистые и почечные патологии на момент заражения ковидом. Такую же закономерность мы заметили при проведении собственного исследования.

- Какую роль могут сыграть результаты вашего исследования? Можно ли на их основе как-то корректировать лечение ковида, оценивать перспективы заболевших?

- Хотел бы подчеркнуть, что результаты нашей работы важно правильно толковать. Нарушения функции почек у пациентов с COVID-19 возможны, однако серьезные повреждения, которые потребуют коррекции, возникнут лишь у наиболее тяжелых больных. Следует быть готовым, что нарушения такого рода развиваются примерно у 10% заболевших, и примерно половине из них может потребоваться гемодиализ.

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