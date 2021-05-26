Шок-рокера Мэрилина Мэнсона арестуют. На нем - обвинения в сексуальном насилии и избиении оператора

Скандал вокруг эпатажного музыканта Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер) замять не получилось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандал вокруг эпатажного музыканта Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер) замять не получилось. Каждый день история обрастает новыми подробностями. Все больше актрис и бывших девушек рокера вспоминают, как он издевался над ними и подавлял волю, накачивая наркотиками.

Все чаще в связи с особым статусом звезды упоминается ФБР.

И вот первый звоночек прозвенел. Полиция Гилфорда (штат Нью-Гэмпшир) выдала ордер на арест — даже не задержание — Мэнсона.

Официально 52-летнему инкриминируют два эпизода насилия — без сексуального контекста. Речь идет об инциденте с видеооператором, снимавшим концерт Мэрилина в Гилфорде. По каждому из эпизодов, в которых Мэнсон нанес легкие телесные повреждения сотруднику съемочной группы на площадке Bank of New Hampshire Pavilion, ему грозит до 1 года тюрьмы и штраф до двух тысяч долларов.

Есть серьезные основания предполагать, что это лишь формальный повод задержать артиста, чтобы допросить его по более существенным и темным эпизодам биографии. Если Мэрилин окажется за решеткой, вполне возможно, что во время допроса перед ним окажется папка с показаниями жертв его беспросветной любви. И тогда уже будущее музыканта будет зависеть от искусной работы адвокатов. Ведь, как известно, культура отмены в Голливуде работает без сбоев. К примеру, после каскадов обвинений в сексуальном насилии от сотрудничества с Мэнсоном отказался музыкальный лейбл Loma Vista Recordings, продвигавший его альбомы.

На вызов в полицию Мэнсон не явился и никак не прокомментировал выписку ордера на его имя. Защита музыканта в беседе с NBC News все отрицает, называя обвинения абсурдными, а вину недоказанной, ведь речь, возможно, идет о плевках.

— Дело о правонарушении получило ход после того, как видеооператор площадки потребовал от нас выплатить более 35 тысяч долларов за то, что ему на руку попало немного слюны, — заявил адвокат рокера Говард Кинг. — Мы попросили предоставить подтверждение предполагаемого ущерба, но ответа не получили.