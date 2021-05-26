Новые выплаты беременным и семьям с детьми: подписан закон о пособиях из послания президента

Президент Владимир Путин подписал закон о новых мерах социальной поддержки для беременных женщин и семей с детьми. Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал закон о новых мерах социальной поддержки для беременных женщин и семей с детьми. Это те меры, которые были заявлены в его последнем послании Федеральному собранию.

Итак, что теперь поменяется?

С 1 ИЮЛЯ 2021 года

- Женщины, которые встали на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), если у них сложное финансовое положение (доход в семье на человека меньше регионального прожиточного минимума), смогут рассчитывать на ежемесячное пособие. Его размер составит 50% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Выплачивать соцпомощь будут до родов. Подсчитано, что таких женщин по стране — около 630 тысяч.

- Неполные семьи с детьми от 8 до 17 лет с доходом на человека ниже прожиточного минимума в регионе также получат право на новое федеральное пособие — в размере половины местного детского прожиточного минимума (в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей). Если у малоимущих матери или отца-одиночки детей в нужном возрасте несколько, пособие будет выплачиваться на каждого ребенка.

Напомним, что для бедных семей с детьми до 7 лет включительно федеральные пособия уже существуют, причем независимо от того, полная это семья или неполная.

С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до 8 лет будет выплачиваться, независимо от стажа женщины, - в размере 100% заработка. (Если захворало дитя в возрасте 8 лет и старше, выплаты останутся прежними).

Предполагается, что на больничный в повышенном размере при болезни ребенка смогут рассчитывать примерно 1,5 миллиона женщин. В основном это молодые работницы, у которых еще не успел накопиться серьезный стаж.

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Тем не менее социальные реформы, по его словам, нужно проводить мягко - без революций (подробности)