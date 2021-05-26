Как сборная России разгромила Данию

Датчанин Матиас Лассен в борьбе за шайбу с россиянином Дмитрием Воронковым Фото: REUTERS

"Красная машина" только разгоняется на чемпионате мира в Риге. После двух стартовых побед над чехами (4:3) и Великобританией (7:1), команда Валерия Брагина проиграла словакам (1:3), которые после трех туров с 9-ю очками возглавила группу А. Ничего страшного не произошло, но в четвертой встрече против Дании нам надо было встряхнуться.

Накануне в Ригу из Америки прилетел форвард «Сент-Луиз Блюз» Владимир Тарасенко, который только что забивал в Кубке Стэнли. Но ему, также как и двум легионерам «Вашингтона», защитнику Дмитрию Орлову и вратарю Илье Самсонову, еще придется пройти карантин. Так что Тарасенко и компания смогут усилит нашу сборную не раньше 31 мая в матче против шведов.

А забивных нападающих сборной России явно не хватает. Первый период матча с датчанами завершился со счетом 0:0. У наших было пару-тройку моментов, но их вратарь справлялся. При этом подопечные Брагина так и не сумели использовать игру в большинстве, что уже настораживает.

Во втором периоде Красная машина воткнула повышенную передачу, но шайба в ворота все равно не шла. И все же концовке, когда наши получили очередное большинство, Иван Морозов наконец-то распечатал ворота соперников. Но расслабляться было нельзя. Ведь датчане в своем первом матче тоже проигрывали шведам (0:1), но потом смогли одержать сенсационную победу над одним из фаворитов первенства (4:3).

В третьем отрезке матча сборная России играла собрано, что вылилось во вторую шайбу Александра Барабанова. В концовке наши навалились, и капитан Антон Слепышев даже имел выход один на один… Но третью шайбу забросил не он, а Дмитрий Воронков, которому ассистировал Морозов. Их звено и стало лучшим в матче. А наш вратарь Александр Самонов записал свой первый «сухарь».

Завтра, 27 мая, сборная России играет со Швейцарией (16:15 мск). Швейцарцы начали ЧМ за здравие, победив чехов (5:2) и датчан (1:0). Но потом пали под натиском шведов (0:7).