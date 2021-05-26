Есть диссиденты, которые за русских? Але. Не слышу

Фото: Евгения ГУСЕВА

Я готов поддерживать словом, текстом, и даже иногда собственным рублем, если очень надо, любых постсоветских оппозиционеров, диссидентов, протестующих демонстрантов и сидельцев, а также их родственников, девушек, единомышленников и друзей, словом, всех, пострадавших от "репрессий" и "диктатуры", - в том случае, если:

Если эти люди выступают за интеграцию с Россией, за государственный русский язык в своих странах, за "Белоруссию", "Прибалтику" и "Молдавию", а не "Беларусь", "Молдову" и "страны Балтии", за отмену статуса неграждан для русских (где это актуально), за сохранение кириллицы (где это актуально), за единое военное, паспортно-визовое (кроме Средней Азии), экономическое и культурное пространство с нами, а не с ЕС и НАТО.

Але, есть такие? Не слышу.

А, нету таких.

Ну а если кто хочет русский язык запретить, связи с Россией разорвать, наших военных убрать, зато быть поближе к прогрессивному человечеству, - пусть о нем прогрессивное человечество и переживает.