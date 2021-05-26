В Казахстане упрощены условия прохождения партий в парламент

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в конституционное законодательство страны, в соответствии с которыми порог для прохождения политических партий в парламент снижен с 7% до 5%. Указ главы республики, подписанный в год 30-летия Независимости государства, также предусматривает внесение в избирательные бюллетени всех уровней графы «Против всех» и прямые выборы акимов – глав городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. В настоящий момент глав местных администраций выбирают по схеме, напоминающей выборы президентов США: в роли избирателей выступают депутаты местных представительных органов. Теперь кандидаты на посты глав районных городов и более мелких населённых пунктов смогут самостоятельно выдвигать свою кандидатуру или стать выдвиженцами от политических партий. То есть эти прогрессивные изменения затронут самые основы политического устройства страны, «глубинный Казахстан».

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства чуть меньше 2 лет назад, 9 июня 2019 года, завоевав свыше 70% голосов избирателей. Эксперты отмечают, что законодательные новации Токаева о снижении порога прохождения в Парламент Республики Казахстан партий органично и последовательно встраиваются в масштабный пакет реформ, последовательно воплощающихся в политическую жизнь в течение первой половины его президентского срока.

Выступая через несколько месяцев после избрания президентом с первым Посланием к народу Казахстана, Токаев заявил: «Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без «забегания вперёд», но последовательно, настойчиво и продуманно. Наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны».

В соответствии с мировыми демократическими стандартами

По мнению наблюдателей, латинская идиома dictum factum является ещё одной принципиальной характеристикой политического стиля Касыма-Жомарта Токаева. Русским аналогом может служить пословица «слово с делом не расходится».

О необходимости снизить порог для партий на выборах в парламент Токаев заявил в начале года, 15 января, выступая на первом совместном заседании верхней и нижней палат вновь избранного высшего законодательного органа Республики Казахстан. «Нам необходимо снизить порог для вступления политических партий в Мажилис (нижняя палата Парламента РК – ред.) с 7 до 5 процентов. Пора принять такое решение, так как это правило побудит официально зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах», – сказал президент.

Тогда же он предложил ввести в избирательный бюллетень графу «Против всех». «Понятие альтернативных взглядов и голосования против всех должно быть нормальным и для нас. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь отметку «Против всех», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Что касается прямых выборов акимов городов районного значения, то давайте вспомним, что говорил Токаев в своём втором ежегодном Послании 2 сентября 2020 года: «Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их самих в процесс реформ. Наши последующие политические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение людей в управление страной. К примеру, опросы общественного мнения показывают усилившийся запрос на выборность сельских акимов. К этому важному шагу следует подойти взвешенно и последовательно».

Среди других важных слагаемых политических реформ президента можно назвать создание в июле 2019 года Национального совета общественного доверия (НСОД). Этот консультативно-совещательный орган при президенте был создан для укрепления гражданского общества, вовлечение его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач.

20 мая 2020 года, несмотря на разгар пандемии, депутаты Мажилиса приняли поправки в закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане». Обновлённый закон значительно упростил процесс организации мирных митингов, шествий и пикетов. Был закреплён уведомительный принцип. А местные власти теперь должны определить удобные «гайд-парки», расположенные в центральной части городов и сёл.

Эти изменения были предложены Токаевым в первом Послании к народу Казахстана в сентябре 2019 года и спустя полгода стали законом.

Прошедшие в январе нынешнего года выборы в Парламент Казахстана – ещё один весомый шаг по проведению и закреплению политических реформ Касыма-Жомарта Токаева. В новом Парламенте действует закон об оппозиции, существенно расширяющий её возможности влиять на политический процесс. Благодаря 30-процентной квоте для женщин и молодёжи интересы граждан стали представлять парламентарии нового поколения. Международные эксперты признали, что выборы в Парламент Республики Казахстан соответствовали мировым демократическим стандартам.

Фото: parlam.kz/ru/mazhilis

«Более разнообразная и открытая политическая система»

Срок полномочий президента Казахстана составляет 5 лет. В июне 2021 года исполнится два года с тех пор, как Касым-Жомарт Токаев занимает высший пост Республики Казахстан. Все нововведения, осуществляемые президентом, успешно апробированы в мировом политическом масштабе, поэтому они были органично восприняты международным сообществом.

23 апреля в телефонном разговоре с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил: «США твёрдо поддерживают план политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева».

Научный сотрудник Международного фонда им. Вивекананды Праваш Кумар Гупта считает, что Токаев даёт понять: создание диверсифицированной, технологичной экономики является для Казахстана не просто необходимостью, а фактически единственной альтернативой. «Благодаря предыдущим реформам и мерам Казахстан добился существенного прогресса в своём развитии с момента обретения независимости почти 30 лет назад, – заявил учёный из Нью-Дели. – Экономика страны в настоящее время наиболее развита в регионе, и Казахстан является инвестиционным направлением номер один в Центральной Азии. После избрания президентом Касым-Жомарта Токаева Казахстан продолжает прилагать все усилия для проведения реформ в политической, экономической и социальной сферах».

Кумар Гупта также отмечает расширение гражданского участия в государственном управлении Казахстана. Индийский политолог уверен, что Казахстан находится на пороге крупных политических, экономических и социальных перемен, которые принесут пользу нации на долгие годы вперёд.

Старший научный сотрудник Атлантического совета, американский политолог Ариэль Коэн, известный российским телезрителям по участию в программе Владимира Соловьёва, считает, что вектор развития Казахстана ясно указывает на группу развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

30-процентные квоты для женщин и молодёжи в политических партиях эксперт назвал радикальным шагом. «Я могу понять, почему Казахстан продвигает женщин и молодёжь. Чем более популярным будет их участие, тем более разнообразной и продуктивной становится страна», – говорит Ариэль Коэн. Он отметил, что в Казахстане существует широкий консенсус в отношении необходимости экономического развития и защиты независимости.

«Развитие не может быть достигнуто без экономического климата, благоприятного для инвестиций – иностранных и внутренних, включая верховенство закона, прозрачность и подотчётность правительства, где коррупция находится под контролем и уменьшается. Достижение этих целей – это законные и долгожданные политические дебаты, за которыми я с большим интересом и уважением слежу. Более разнообразная и открытая политическая система необходима для достижения экономического развития и создания более дружелюбного подхода к гражданам страны», – пояснил американский эксперт.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник института востоковедения РАН Александр Воробьёв считает, что снижение порога прохождения политических партий в Парламент Казахстана полезно для выборного процесса в республике, поскольку это облегчает доступ политических сил в высший законодательный орган. В свою очередь введение прямых выборов глав администраций городов, посёлков и сельских округов создаст более тесную связь местных властей с избирателями, понимание их интересов, кроме того, прямые выборы «более репрезентативны».

«В целом эти шаги находятся в русле тех политических реформ, которые проводятся в Казахстане последние два года президентом Касым-Жомартом Токаевым. Эти реформы направлены на повышение участия граждан в политической жизни, – считает Александр Воробьёв. – При этом реформы не носят стихийного характера, когда охлократия, «улица» правит бал. В данном случае активность населения встраивается в рамки политического процесса».