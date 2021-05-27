Кому не нравятся внутрипартийные праймериз?

Праймериз в этом году проводятся по открытой модели, когда каждый российский избиратель может проголосовать за того или иного претендента. Фото: Евгения ГУСЕВА

Праймериз в этом году проводятся по открытой модели, когда каждый российский избиратель может проголосовать за того или иного претендента. Некоторые регионы настаивали на закрытом характере праймериз, когда за кандидата могли голосовать только однопартийцы, однако руководство партии жестко продавило требование максимальной открытости предварительного голосования для любого желающего.

Конечно, «выборы до выборов» дают единороссам хорошую возможность стартануть еще до того, как раскачаются остальные конкуренты. Но для некоторых это еще и угроза: поскольку ожидается обновление до 50% от корпуса депутатов, можно вполне справедливо ожидать, что на предварительном голосовании не обойдется без скандалов и конфликтов. Отличительной чертой текущей процедуры по сравнению со всеми предыдущими стало то, что оно проводится в электронном формате, максимально удобном и безопасном для граждан с одной стороны, и отсекающим вмешательство политических лоббистов, в том числе и изнутри партии – с другой.

По всей стране подали заявки на участие в предварительном голосовании 7638 человек, из них 5708 заявлений зарегистрированы (2768 на участие в списке и 2940 на участие в борьбе за одномандатные округа). Москва лидирует по числу желающих стать кандидатами - по сравнению с прошлым электоральным циклом 2016 года число заявок в столице выросло на 40%. Не намного отстают от Москвы жители Краснодарского края (491 заявление). Активно готовятся к внутрипартийной конкуренции и в Волгоградской области (193 заявления). Общее число заявок на праймериз возросло вдвое, если сравнивать с предыдущей федеральной кампанией. Все это свидетельствует о достаточно высоком внимании к праймериз.

Из 684 заявок на праймериз в Москве, где ваш покорный слуга входит в состав Регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России», 589 были удовлетворены. Чуть менее 100 человек либо не сдали необходимые документы, либо являлись провокаторами, которые подали заявки только для того, чтобы затем в соцсетях вести борьбу с «Единой Россией».

По всей стране подали заявки на участие в предварительном голосовании 7638 человек Фото: Евгения ГУСЕВА

Среди тех, кто не сдал документы, не было ни одного человека, которому бы не было заранее объявлено, что и как нужно донести. Всем было предоставлено время – у кого-то неделя, а у кого-то и полтора месяца. Так что, те, кто не нашел возможности сдать, к примеру, справку об отсутствии судимости или копию документа о профессиональном образовании – остались за бортом, поскольку, очевидно, что не очень-то и хотели участвовать. Остальным был дан зеленый свет!

И если посмотреть во всероссийском разрезе, то получится интересная картина – половина из тех, кто собрался участвовать в предварительном голосовании, не являются членами партии. Около 30% от общего числа претендентов (1658 заявки) – это общественники и волонтеры. Среди них - председатель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и руководитель ООО «Шаг за шагом» (помощь людям с ограниченными возможностями) Наталья Каптелинина. Еще 127 заявлений подали активисты ОНФ. Общероссийский народный фронт представляют, в частности, зампредседателя организации Игорь Кастюкевич, замруководителя исполкома по региональной работе Артем Бичаев. На выборы идут члены Общественной палаты России: руководитель «ЖКХ контроля» Светлана Разворотнева, правозащитница Мария Бутина, руководитель поискового движения Елена Цунаева. Многие из участников праймериз – победители конкурса «Федеральный ПолитСтартап» и всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика».

Так, из «Лидеров России» на праймериз идут Олег Матвейчев и Евгений Нифантьев. Выделяется на праймериз и когорта врачебного сообщества, высокая доля присутствия преподавательского и учительского состава. Есть, конечно, и действующие депутаты и чиновники: в праймериз участвуют мэры Тольятти, Омска и Иваново, глава Оренбурга.

Исходя уже из этих названных фамилий и должностей, понятно, что праймериз характеризуются не только высокой открытостью, но и конкурентностью. Та же глава Омска Оксана Фадина будет конкурировать с местным депутатом ЗАКСа и финалистом конкурса «Лидеры России» Игорем Антропенко. А в Оренбурге с главой города Владимиром Ильиных также будет конкурировать победитель «Лидеров России», секретарь регионального отделения партии Сергей Дмитриев. Депутат Госдумы Николай Николаев будет противостоять в Тамбове своему коллеге, депутату Тамаре Фроловой. Такая же картина и в Брянске, где депутат Вячеслав Никонов будет соперничать с коллегой Валентиной Мироновой. Считается, что достойный уровень конкуренции будет за треть позиций будущих кандидатов. А кое-где, как в Волгоградской области, к примеру, уровень конкуренции настолько высокий, что обнажает даже внутренние конфликты в партии.

Но разве это плохо? Наоборот, это даже отлично. Ведь, именно вскрытие наростов, проблем и недоработок – это как раз то, что задумывалось, когда партия разрабатывала и предлагала праймериз как кадровый инструмент. Тогда я работал как раз в центральном аппарате партии «Единая Россия» и помню, какие мы надежды вкладывали в эту систему предварительного отбора. Не было никаких мыслей, чтобы этот институт предварительного голосования работал как обычная галочка в резюме. Напротив – именно на праймериз предполагалось смотреть на то, какими ресурсами обладает кандидат, как он способен противодействовать давлению, как способен мобилизовать своих сторонников. Поэтому тот факт, что кое-где наружу вылезут запрятанные глубоко конфликты – отнюдь не пойдет в минус партии. Напротив, это куда лучше, чем закрытое, кулуарное и подковерное распределение кандидатских позиций по непрозрачной и не очевидной никому схеме.

На праймериз будут работать наблюдатели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандалы? Но и их не стоит бояться, ведь скандал в политике это попытка привлечь внимание общественности к некоей существующей или подразумевающейся несправедливости. То есть, попытка с участием общественности решения внутриэлитного конфликта. Как раз то, что всем нам нужно – разрешение скрытой напряженности посредством достижения политической договоренности под вниманием общественного пригляда. В любом случае, и недостатки и перегибы при проведении праймериз показывают, что этот институт действительно значимый, и что уровень конкуренции настолько высокий, что наружу вылезает то, что в обычное время удается скрывать.

Занятно, что как только начались праймериз, на партийный сайт обрушилась ддос-атака. Кто-то сразу заявил, что, мол, это не атака, а технический сбой, и партия плохо подготовилась. Но это не так. К праймериз готовились очень серьезно. Очень внимательно подходили к технической составляющей, особенно с учетом того, что на предварительном голосовании голосуют как раз дистанционно. Поэтому есть большая доля уверенности, что это были никакие не технические сбои, а именно что целенаправленная атака хакеров, пытавшихся либо сломать, либо дискредитировать этот инструмент, которым партия «Единая Россия» обладает, а другие – нет. В любом случае, даже незначительные технические сбои показывают интерес как общественности, так и конкурентов к праймериз. Кто бы мог подумать, что хакеры будут заинтересованы в том, чтобы «грохнуть» внутреннюю сеть партии, сломав процедуру праймериз? Ведь, если послушать оппонентов, то получается, что «праймериз – ничтожны, что на них все куплено и продано». Но если хакеры бегут толпами, чтобы уничтожить «ничтожный» институт, то, быть может, не такой уж он и ничтожный, проплаченный и купленный? А вовсе даже и наоборот?

Пара слов для тех, кто уверяет, что нельзя проводить праймериз дистанционно. Что, якобы, во многих селах Дальнего Востока даже интернета нет. Во-первых, это неправда. Во-вторых, даже если сейчас есть какие-то проблемы, то завтра этих проблем уже не будет. Прогресс не остановить. И электронное голосование – это неизбежное будущее. Именно электронное голосование способно максимально быстро и честно учесть голоса избирателей, особенно находящихся в удаленных местах, или по тем или иным причинам ранее не участвовавших в очном голосовании. Электронные выборы расширяют электоральную базу, «приводят» на виртуальные участки новых и новых людей, особенно молодежь. Технические же проблемы мы все решать научимся рано или поздно.

В заключении задамся вопросом: а что же другие партии? Надо сказать, что у них есть ровно те же возможности для проведения праймериз, что и у «Единой России». Они в той же мере могут пользоваться, к примеру, порталом «Госуслуги» для проведения предварительного голосования. Но почему-то этого не делают. И если в ситуации той же «Справедливой России» отсутствие «выборов до выборов» вполне оправданно – партия только что закончила объединительный процесс, абсорбировав в себя две другие партийные структуры – «За правду» и «Патриотов России», и для объективного и честного распределения позиций кандидатов внутри объединенной партии такой инструмент как праймериз не подходит, то вот для других структур не использование института предварительного голосования выглядит однозначно. Партийные бонзы хотят сохранить свое право лично определять списки, и не готовы развивать внутрипартийную демократию. Это печально – вечные вожди в ЛДПР, КПРФ и том же «Яблоко» игнорируют запрос на новые лица. Игнорируют и новые технологии. Кулуарные расторговка и продажа мест оказываются важнее, чем открытая конкуренция. Избиратель все это видит, что, конечно же, скажется на итоговом результате в сентябре.