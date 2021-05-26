Роман Протасевич о службе в «Азове»: «Если не остановить российскую орду, следующая будет Белоруссия»

Основатель Nexta служил в батальоне "Азов"

«Это произошло 22 марта, - рассказывает боец с позывным «Ким» о своем ранении. - Во время изменения позиции на правом фланге передовой линии в поселке Широкино попал под огонь минометной батареи противника, в результате чего получил осколочное ранение грудной клетки. Впрочем, благодаря профессионализму военных врачей, я уже через месяц снова был в строю».

Интервью в белорусском издании «Наша Нива» проиллюстрировано фотографией бойца с затертым лицом. Но сегодня эта же фотография распространялась без ретуши. На ней – Роман Протасевич собственной персоной. В форме и с оружием. Если через месяц после ранения он снова встал в строй, то значит в мае мы были в одном месте. мы тогда с Димой Стешиным и Семеном Пеговым в ночь заехали на позиции ополчения в Широкино. Днем туда добраться было невозможно – машину бы подбили ПТУРом. И почти сутки мы находились под непрерывным огнем. С одной стороны – российские журналисты с камерами и фотоаппаратом, с другой стороны – белорусский «журналист» с автоматом Калашникова. В интервью Дудю, напомню, Протасевич говорил, что в АТО работал фотографом-фрилансером.

Что же он там делал на самом деле и как попал в подразделение неонацистов? Вот что он рассказал «Нашей Ниве»:

Всплыло интервью с бывшим главным редактором телеграм-канала Нехта о его участии в войне в Донбассе в батальоне неонацистов

Об «Азове»

«…Я попал в «Азов» на основании отбора, который был един для всех... …Дисциплинированность (в том числе полный запрет на алкоголь и наркотики), мощная идеологическая подоплека, специальные и многочисленные тренировки, атмосфера единой семьи, «неоторванность» командиров от бойцов....

… Для начала нужно пройти ряд проверок внутри отряда. Если к человеку после проверок вопросов нет, он направляется в тот или иной батальон, полк, где, в свою очередь, он должен отвечать требованиям при вступлении в структуру, в первую очередь физическим…

…Уже практически год (в АТО). Сейчас служу в Мариуполе...»

Протасевич принимал участие в боевых действиях против Донбасса.

О мотивации

«…Во-первых, во мне течет и украинская кровь, поскольку мои дальние родственники были украинцами.

Во-вторых, кровные счеты с коммунистами. Немало ни в чем не повинных людей были убиты, брошены в тюрьмы и сосланы. Не обошло это горе и мою семью. А сейчас Россия как правопреемник «совка» проявляет агрессию и катится в «красную пропасть».

В-третьих, война идет не только за Украину, но и за Беларусь. Если не остановить российскую путинскую орду сейчас, то следующей может стать наша с вами страна...

…Мой приезд на войну был абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию…»

Роман Протасевич в рядах "Азова" Фото: Кадр видео

О белорусах в батальоне

«…О точной численности я говорить не могу, да и не вижу смысла. Что касается потерь, то «грузов 200», к счастью, не было. Во время Широкинской операции несколько человек получили незначительные ранения и легкие контузии…

Всего в Донбассе на данный момент - около 40 человек. Многие из белорусов, воевавших в начале войны, уже не воюют. Численность, конечно же, была бы намного больше, если бы был принят закон о гражданстве для иностранных участников АТО…

...Мы все националисты в хорошем смысле этого слова. Сохранение национальной культуры, традиций, истории (по-настоящему великой) и самосознания. Это то, за что должен бороться каждый народ…

…Что касается лично меня, то я сторонник ограниченной демократии. Я не имею ничего против геев, но не поддерживаю усыновления ими детей. Я не против национальных меньшинств, а за ужесточение миграционного законодательства. Я не против демократии, а за исключение из нее абсурдных моментов…»

О первом бое

«…Первый бой практически для любого человека, пусть даже и прекрасно подкованного теоретически, — смесь животного страха, непонимания происходящего, огня, земли и бетона...

…Что касается ощущений в плане первой стрельбы из оружия в боевой ситуации — то у меня в голове была только одна мысль: «Либо ты, либо тебя». Впрочем, я ни о чем не жалею…»

У Протасевича в "Азове" был позывной "Ким".

О белорусской оппозиции

«...Белорусы в очередной раз выберут Лукашенко большинством. Конечно, подтасовка голосов на президентских выборах была всегда, но народ все равно шел и пойдет на участки, чтобы поставить заветную галочку за действующего президента...

…Оппозиция развалилась окончательно и бесповоротно. Люди, которые с середины 90-х кричат одни и те же слова, вызывают скорее отвращение, чем желание попытаться хотя бы дослушать их речь до конца. Лидеры оппозиции окончательно утратили связь с реальностью, а самое главное — с народом. Их давно перестали интересовать люди…

…К сожалению, оппозиция давно уже заинтересована лишь в самом политическом процессе, а не в его результате. Так ради кого простым людям выходить на ту самую Площадь?..»

И правда что, ради кого ты выгонял их на эту площадь?

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