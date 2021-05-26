Россия победила Данию 3:0 на ЧМ-2021 по хоккею. У нас - 9 очков после 4 матчей. Фото: REUTERS

Вечером в среду, 26 мая, хоккеисты сборной России одержали победу над командой Дании со счетом 3:0 на чемпионате мира 2021, который проходит столице Латвии Риге. Наши довольно долго "бодались" с крепким соперником, который внимательно относился к игре в обороне.

Но все-таки датчане дрогнули - пропустив шайбу на 39-й минуте поединка, наши соперники получили потом еще две в третьем периоде. И в итоге - команда Брагина отпраздновала победу со счетом 3:0. "КП" рассказывает о том, что произошло после матча Россия - Дания на ЧМ-2021 по хоккею.

- Простых соперников на чемпионате нет. Против нас все стараются сыграть аккуратнее в защите, играть от обороны. Внесли коррективы и во втором и третьем периоде стали играть правильно, появились стопроцентные моменты, - сказал главный тренер нашей сборной Валерий Брагин, подводя итоги поединка с Данией.

Россия победила Данию 3:0 на чемпионате мира 2021. Фото: REUTERS

Наш наставник довольно уверенно ответил на вопрос о том, не было ли волнения, когда в атаке не шла игра:

- Самое главное — правильно оценить ситуацию и направить игроков.

У сборной России предстоят сразу два дня без матчей. И по условиям проведения турнира, придется находится в строгих мерах безопасности от коронавируса:

У России - 3 победы в 4 поединках на чемпионате мира. Фото: REUTERS

- Завтра выходной, через день снова тренировка. Подумаем, как завтра провести время вместе и позитивно — посидим, пообщаемся, - сказал Валерий Брагин.

Автор шайбы наших в поединке с Данией форвард Иван Морозов, вспоминая свою шайбу в ворота соперников, сказал:

- С Димой Воронковым начали играть вместе еще по ходу матча со Словакией, получился хороший гол. Шайба отскочила мне, я забил.

Дания имела на 1 балл меньше, чем Россия, перед началом очной встречи. Фото: REUTERS

Наш защитник Иван Нестеров, после победной игры с датчанами, поделился и планами на отдых в ближайшие дни. Команда не будет два дня играть матчи из-за расписания турнира:

- Планы на ближайшие два дня — отдохнуть, восстановить силы и готовиться к играм. Швейцария сильный соперник, но мы разбираем всех соперников перед матчем, тренеры расскажут и покажут, как играть. Думаю, будет интересная игра.

Следующий матч на чемпионате мира по хоккею у сборной России пройдет в субботу, 29 мая. Соперником станет команда Швейцарии. Начало встречи в 16:15 по московскому времени.