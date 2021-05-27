Прощай, блонд! Как Асмус, Пугачева, Тодоренко и другие звезды преобразились благодаря прическе

Ольга Бузова, Алла Пугачева и Регина Тодоренко в непривычных образах. Фото: стоп-кадр телеканала "Интер", личная страница в Инстаграме. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В великой битве блондинок и брюнеток пал не один дамский волос, а воз и ныне там. Кто красивее, умнее и успешнее - беленькие или черненькие, спорят до сих пор. Говорят, первые добры, легкомысленны и приятны в общении: не зря же их предпочитают джентльмены. Вторые, мол, умны, темпераментны и загадочны. А если блондинка и брюнетка - один и тот же человек..? В честь "профессионального" праздника черноволосых женщин мы сравнили, как выглядят звезды, отважившиеся перейти на темную сторону. Разница налицо!

Алла Борисовна по-прежнему умеет удивлять. Фото: личная страница в Инстаграме, стоп-кадр телеканала "Интер".

Алла Пугачева

Фирменная огненно-рыжая копна волос Примадонны с годами заметно посветлела, и теперь "женщина, которая поет" окончательно переквалифицировалась в блондинку. В иссиня-черный она уходила всего дважды, и то пользовалась париками - их в коллекции Пугачевой больше сотни. Первый раз роковая брюнетка Алла появилась в клипе "Будь или не будь", куда еще до свадьбы пригласила сняться молодого Максима Галкина (говорят, в этой роли он потеснил не кого-нибудь, а Николая Баскова). Именно с этого видео и начался роман самой обсуждаемой пары страны: Пугачева в образе женщины-вамп покорила юмориста своей многоликостью. А второй раз смоляные локоны звезда примерила в одном из шоу на украинском ТВ 10 лет назад, за что поклонники окрестили ее копией Лайзы Миннелли.

Ольга Бузова может быть очень разной. Фото: личная страница в Инстаграме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова

Только посмотрите на эту деловую даму: ничего общего с наивной дурочкой из "Дома-2"! В таком строгом виде поющая ведущая презентовала свою именную криптовалюту, которая должна была обогатить фанатов. Однако, образ хваткой брюнетки не помог: бузкоин прогорел, не продержавшись и года...

А вообще, темный цвет для Бузовой - история очень личная. Впервые свой платиновый блонд звезда "Дома-2" сменила после громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда оскорбленная изменами супруга телеведущая решила начать все с чистого листа и пошла в шоу-бизнес "открывать мир других мужчин" с темным каре вместо девчачьих золотых кудряшек. И похоже, это сработало!

Регина Тодоренко меняет образы (а точнее, парики), как перчатки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Регина Тодоренко

Эта гарна дивчина талантлива во всем: колесит по миру с "Орлом и решкой", поет, выпускает свое YouTube-шоу, исполняет пируэты в фигурном катании... Ради одного из номеров в "Ледниковом периоде" телезвезда перевоплотилась в настоящую Клеопатру. Видимо, восточная красота растопила лед: в паре с Романом Костомаровым Регина вырвала "бронзу" проекта, хотя до этого на коньках она стояла разве что в детстве - считай, в прошлом веке.

- Если бы я родилась брюнеткой, меня ждало бы совсем другое будущее. Кажется, я была бы сердцеедкой, роковой дивой с позицией чайлдфри (не имеющей детей. - Ред.) и железобетонной уверенностью в себе, - пофантазировала Тодоренко в новом образе.

Кристина Асмус впервые решилась покрасить волосы в 32 года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристина Асмус

То, что большинство девушек практикуют с юности, актриса попробовала аж в 32 года. Ради новой роли Асмус впервые покрасила волосы, превратившись из нежной блондинки в жгучую брюнетку.

- Ребят, да я мечтаю меняться ради роли! - призналась звезда подписчикам, раскритиковавшим ее за смену имиджа. - Побриться налысо, сбрить брови, сделать брекеты, сточить зубы, поправиться на любое количество килограммов - в этом и есть самый кайф!

Однако, принять новую себя в жизни Кристина так и не смогла. Как только съемки закончились, бывшая жена Гарика Харламова рванула в салон. Чтобы вернуть родной блонд, ее элитному мастеру потребовалось всего 8 часов - в рядовой парикмахерской такой переход занял бы несколько месяцев...

Полина Гагарина готова возвращаться к родному цвету разве что ради ролей. Фото: личная страница в Инстаграме. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина Гагарина

Уже вряд ли кто вспомнит, что голосистая артистка на самом деле брюнетка от природы. Темненькой и полненькой Полина была еще в нулевых, до того, как попала в руки маститых продюсеров. Певицу подстригли, покрасили, заставили похудеть на 20 килограммов - и с тех пор она неизменна. Предательски черных корней на этой хорошенькой головке вы не увидите: перфекционистка Гагарина бежит к мастеру, едва заметив миллиметр отросших волос. А возвращаться к истокам она готова лишь ради ролей: по второму диплому Гагарина - профессиональная актриса.

65-летняя Лариса Долина примерила образ жгучей брюнетки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Долина

В свои 65 звезда не против экспериментов: недавно Долина наконец завела Инстаграм и с ходу удивила поклонников необычным кадром. Темные волосы, короткая стрижка, блузка с "татуировками" и массивные браслеты - в таком амплуа многогранную Ларису Александровну мы точно еще не видели.

- Как выяснилось, и брюнеткой я тоже вполне могу быть. Но нужно привыкать, а, может, и не нужно.., - поделилась с подписчиками певица.

Кстати, фанаты новый имидж оценили: вопреки расхожему стереотипу, что темный старит, артистка, по их мнению, помолодела лет на 20.

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