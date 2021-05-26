В Госдуме вспомнили «Собрание на ликеро-водочном» Михаила Жванецкого

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Заглянем в портфель законодателя». Так называется постоянная рубрика программы «Коридоры власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Вот - расшифровка беседы, которая состоялась в прямом эфире...

Корр.:

- ... Итак, мы в очередной раз хотим заглянуть в портфель законодателя. Какие там законопроекты? Крашенинников:

- У нас достаточно большая повестка. Я бы сказал, что очень большая... Очень много проектов, которые вытекают из Послания президента Федеральному собранию.

Корр.:

- Вы не перетрудитесь там! Смотрите, чтобы все качественно было.

Крашенинников:

- Все нормально будет.

На что бы хотел обратить внимание... Очень важный проект – то, что мы обеспечиваем конституционное право на труд жителям Крыма и Севастополя.

Оно заключается в том, что у нас сейчас, по всем государственным службам, есть ограничения, связанные с тем, чтобы не было второго гражданства. Там имеется и еще целый ряд ограничений.

Но в Крыму и в Севастополе, в связи с воссоединением с Россией, данных о том, что у них нет второго гражданства, фактически получить невозможно.

И уже в самом федеральном конституционном законе, который подтверждал факт объединения, говорится, что они (жители Крыма и Севастополя), в силу закона - автоматически получают гражданство Российской Федерации.

Но было достаточно большое количество граждан, примерно до 20 тысяч, которые получили гражданство России до объединения. Они не попадали под эти нормы.

И получалось так, что конституционное право на труд оказывалось усеченным. Мы этим законом сегодня вопрос решаем. (То есть, нежелательная, в данном случае, правовая коллизия преодолевается. - A.Г.)

Этот вопрос важен не только для Крыма и Севастополя, но и для всех нас. У нас у всех - равные права. И мы должны это все (законодательные нормы) обеспечивать, чтобы никаких изъятий не было.

Это - новые поправки в федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения - Севастополя. Это поправка в статью 4. Они очень важны.

Мы продолжаем работу над этим документом. Во вторник, 25 мая, закончили обсуждение в первом чтении. Только что провели совещание по поводу собраний. У нас - поправки на сей счёт. А поводом стали и цифровые технологии, и пандемия. А также и то, что появилась возможность (и необходимость) в дистанционной форме проводить собрания, которые приобретают юридическое значение.

Мы подготовили поправки в Гражданский кодекс. Это будет касаться корпораций, акционерных обществ, различных товариществ, потребительских кооперативов. Конечно, у нас собрания ассоциируются с другими формами.

Вчера вот вспомнили известную репризу (юмореску) Жванецкого по поводу собрания на ликеро-водочном заводе. Про начальника транспортного цеха.,.

У нас же речь - о собраниях совета директоров, когда, к примеру, решается вопрос о выделении средств. Или, допустим, говорят: мы одобряем сделку по продаже объекта.

Фактически, это - решения, в результате которых определяются, утверждаются, вступают в силу (либо прекращаются) права по тем или иным вопросам.

То есть, эти нормы имеют гражданско-правовое значение. У нас глава «Собрания» в Гражданском кодексе появилась несколько лет назад. Дистанционная практика сейчас приводит к тому, что в отсутствии законодательного регулирования такие собрания все же проводятся. И это также должно быть определено законом. И по поводу имущества возникают споры, когда оспаривают юридическую значимость вот этих дистанционных собраний.

А теперь здесь все расписывается. В качестве доказательств и письменных протоколов применяется аудиовизуальная система. И она может, если возникают споры, приниматься в качестве доказательства.

А так законопроектов много. Мы работаем до середины июня, до 18-го. График достаточно плотный. Проводим заседания комитетов Госдумы с большими повестками. Пытаемся многие вещи внести на рассмотрение Госдумы.

Корр.:

- Намек понял, постараемся реже вам звонить, не мешать работать.

- Нет-нет, пожалуйста, обращайтесь. Если у вас есть, что спросить, а у нас - что ответить.