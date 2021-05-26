В Air France не стали называть причину отмены рейса из Парижа в Москву

Рейс из Парижа в Москву, который должен был приземлиться в аэропорту Шереметьво сегодня в 15.00, был отменен. Фото: REUTERS

Рейс AF1154 из Парижа в Москву, который должен был приземлиться в аэропорту Шереметьво сегодня в 15.00, был отменен. В интернете утверждают, будто на такой шаг Air France, которая организовывала полет, пошла из-за того, что не смогла согласовать с российскими властями маршрут облета территории Белоруссии. Однако в самой компании это не подтверждают.

- Сегодняшний рейс AF1154 был отменен. Комментариев о причинах мы не даем. Ближайший рейс на пятницу пока стоит в расписании без изменений, - сообщили kp.ru в пресс-службе французской авиакомпании.

Пассажиров в парижском аэропорту имени Шарля де Голля посадили на борт, но на взлетно-посадочную полосу самолет так и не вырулил. Пассажирам командир корабля якобы сообщил, что у него нет согласованного с принимающей стороной маршрута облета территории Белоруссии.

Напомним, из-за инцидента с посадкой гражданского самолета авиакомпании Rayanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска власти Евросоюза рекомендовали всем перевозчикам избегать воздушного пространства над территорией Белоруссии, а также запретили «Белавиа» пользоваться аэропортами стран ЕС. Якобы из-за этих ограничений парижский борт не смог отправиться в Москву.

Слухи о парижском рейсе тем страшнее, что нетрудно нафантазировать, что из-за «закрытия» неба на Белоруссией, европейские суда не смогут летать и в Россию. Но даже если Air France столкнулась сейчас с какими-то сложностями, это явно единичный случай. До и после того времени, как в Москву должен были прибыть рейс AF1154 в Шереметьево благополучно приземлились самолеты из Варшавы, Праги, Мюнхена, Вены, Амстердама, Венеции и других европейских городов. То есть воздушные маршруты на Запад, пусть и в облет территории Белоруссии, открыты.

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