Как ловили пьяного лихача Элджея c Настей Ивлеевой: погоня на бешеной скорости и 2 млн откупа

Пьяный Элджей пытался скрыться от полиции на своем спорткаре BMW i8 в Москве. Фото: Instagram.com

Ночное происшествие в Москве с участием Элджея и Насти Ивлеевой обрастает новыми подробностями. В погоне за пьяным рэпером за рулем и его пассажиркой принимали участие несколько полицейских машин, а сумма откупа увеличилась до двух миллионов рублей.

Пьяный Элджей пытался скрыться от полиции на своем спорткаре BMW i8 в Москве. 26-летний Алексей Узенюк вместе с женой Настей Ивлеевой возвращался домой из ночного клуба, когда неожиданно автомобиль звезды попытались остановить сотрудники ДПС. Однако музыкант требованиям стражей порядка не подчинился.

В итоге пьяного лихача Элджея ловили несколько экипажей. Погоня на бешеной скорости завершилась тем, что полицейские догнали рэпера. В итоге он припарковал свой спорткар BMW i8 на обочине. Когда полицейские поинтересовались у Элджея, пьяный ли он, муж Ивлеевой не стал отпираться. Правда, от освидетельствования отказался.

На Элджея стали оформлять протокол, автомобиль должны были отправить на штрафстоянку. Но артист не хотел отдавать машину. Звездные супруги стали звонить друзьям. Вскоре на подмогу прибыл близкий друг семьи.

Сотрудникам дорожной полиции, чтобы урегулировать вопрос, предложили сначала 200 тысяч рублей. Потом ставки стали повышаться. И вот уже звучат суммы в 500, 700 и 900 тысяч рублей. Полицейские были непреступны. Тогда друг семьи предложил два миллиона рублей налом. Он резво сел в машину, а через некоторое время вернулся с деньгами - привез два миллиона рублей откупа, рассказал источник kp.ru. Но доблестные инспекторы наотрез отказались брать деньги.

В настоящее время семейство Узенюков находится в своем подмосковном коттедже. Рэпер так огорчился, что состриг дреды. Оно и понятно. Артисту грозит лишение прав. На него составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Рэпер так огорчился, что состриг дреды. Фото: Instagram.com

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