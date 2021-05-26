Спецкор «КП» Александр Рогоза награжден журналистской премией губернатора Подмосковья «Медиана»

Спецкор «КП» Александр Рогоза отмечен премией губернатора Подмосковья «Медиана». Фото: Павел ПОПОВ

- Чувствую себя участницей премии «Оскар»! - разулыбалась девушка.

Она только что прошла по красной дорожке под щелканье нескольких фотоаппаратов. Старалась улыбаться на камеры, но было видно - по-хорошему смущена таким вниманием. Приятно, конечно! А рядом еще оркестр стоит духовой, и что-то красивое такое, торжественное, играет.

Девушка (не будем фамильярничать) - журналистка одного из федеральных СМИ, приехала в Красногорск в качестве номинантки первой в Подмосковье журналистcкой премии «Медиана». С нынешнего года ее будут вручать по инициативе губернатора Андрея Воробьёва лучшим профессиональным журналистам и блогерам, пишущим, снимающим и рассказывающим о Подмосковье.

На разных премиях-вручениях журналистских приходилось бывать, но тут все как-то было непривычно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: Денис ТРУДНИКОВ.

Сказать по правде, премии бывают двух типов. Вариант первый. Торжественный зал, официальные лица на стульчиках. Минут за двадцать быстренько вручили статуэтки, объявили победителей, выпили по бокалу шампанского, разошлись. Вариант второй. Столы вокруг сцены. Минут за двадцать быстренько вручили статуэтки, объявили победителей, выпили, закусили и так много раз…

Но «Медиана» стоит особняком. Сразу задает новую планку. Про красную дорожку я сказал. Она постелена на входе в новые блестящие башни на территории Дома правительства Московской области. (Их (башни), кстати, прозвали «Два капитана»). В фойе гостей и участников встречают, приглашают к пресс-воллу с логотипом «Медиана» - здесь снова фото и короткое интервью на камеру.

Церемония - в большом зале на 350 зрителей. Ну и действительно в формате «Оскара»: сначала на сцену выходят знаменитости, которые и объявляют победителей в разных номинациях. Те выходят на сцену прямо из зала. Неподдельные эмоции и радость, когда в руках оказывается заветная статуэтка «Медианы»…

С нынешнего года премию "Медиана" будут вручать по инициативе губернатора Андрея Воробьёва лучшим профессиональным журналистам и блогерам, пишущим, снимающим и рассказывающим о Подмосковье. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

О запуске подмосковной премии для журналистов и блогеров «Медиана» было объявлено в конце прошлого года. Пока шел заявочный период, свои работы на конкурс прислали около 500 человек, профессиональных журналистов и представителей, так сказать, нетрадиционных СМИ новой формации - блогов, интернет-каналов и площадок. Из этого большого списка 15 лучших выбирала экспертная комиссия, которую возглавил председатель Союза журналистов России Владимира Соловьев.

- Где бы мы были, если бы не вы, если бы не те, кто находится на первых рядах, хотя имеют самые разные взгляды на жизнь. Я от всей души благодарю вас за то, что вы делаете свою работу профессионально, с любовью, - обратился к сидящим в зале журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Среди собравшихся были и совсем еще молодые журналисты, и уже давно состоявшиеся мэтры.

Главный редактор Издательского Дома «Комсомольская Правда» Владимир Сунгоркин. Фото: Павел ПОПОВ

Так, в церемонии награждения в качестве специальных гостей, вручающих премии, приняли участие главный редактор Издательского Дома «Комсомольская Правда» Владимир Сунгоркин и генеральный директор Радио «КП» Роман Карманов.

Среди победителей - специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Рогоза. Экспертный совет отметил его как составителя «Книги рекордов и чудес Московской области» и автора статьи о строительстве автодомов в Коломне, которое с нуля организовал бизнесмен-романтик (да, бывает и такое) Юрий Елашкин.

Кстати, помимо профессионального признания и стильного зеркального треугольника «Медиана», лауреатов 2021 года отметили и денежными премиями - каждый из пятнадцати победителей получит по 200 тысяч рублей.

Премию «Медиана» в Подмосковье обещают сделать ежегодной.

Генеральный директор Радио «КП» Роман Карманов. Фото: Павел ПОПОВ

КОНКРЕТНО

Лауреаты премии «Медиана» 2021 года:

- Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской Правды»,

- Ярослав Красиенко, корреспондент ВГТРК,

- Ирина Рыбникова, журналист «Российской газеты»,

- Елена Березина, обозреватель отдела «Подмосковье» МК,

- Иван Буранов, обозреватель газеты «Коммерсант»,

- Гавриил Григоров, фотокорреспондент ТАСС,

- Аделя Фатехова, редактор «РБК+»,

- Дарья Галиева, корреспондент телеканала «Россия 24»,

- Яна Киблицки, редактор проекта «МК в Серпухове»,

- Виктория Яншина, журналистка газеты «Факт» (Балашиха),

- Егор Баев, автор тик-ток-канала о волонтерах (Наро-Фоминск),

- Максим Кирюнин, автор Instagram-проекта «ДНО» (Орехово-Зуева),

- Людмила Савинкина, директор Егорьевского телевидения,

- Эльвира Морсикаева, заместитель главного редактора РИЦ «Каширские известия», «Ступинская панорама», «Электрогорские вести».