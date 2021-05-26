Телеканал ОНТ: О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели

О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели до события, причем была названа точная дата Фото: REUTERS

Год назад в Минске произошла провокация с бывшими контрактниками российской частной военной компании. Западные спецслужбы использовали их в темную, чтобы отвлечь службу безопасности Александра Лукашенко от реальной опасности, которая исходила со стороны украинской границы. А еще, чтобы поссорить лидеров России и Белоруссии. Но наши дружные спецслужбы вовремя во всем разобрались.

Теперь вот новая провокация. Примерно, из той же серии.

"О провокации в небе Беларуси оппозиция знала за две недели до события, причем была названа точная дата", - такое мнение в программе «ОбъективНО» на ОНТ высказал директор Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

Он даже продемонстрировал кадры видео из студии телеканала "Белсат" двухнедельной давности, где один из ведущих оппозиционеров Лукашенко Владимир Некляев на вопрос ведущего о том, когда начнется крах режима, смеясь сказал: "Я вам назову дату – 25 мая, в день саммита Совета Европейского союза, но не скажу какого года".

Беларусский оппозиционер Роман Протасевич Фото: REUTERS

Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске, поступил в КГБ Беларуси из Швейцарии.

"В случае с рейсом Афины - Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа - из Швейцарии. Притом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами", - заявил Лукашенко.

И вот, что удивительно: в салоне оказался объявленный в международный розыск Роман Протасевич со своей подругой, которая не только придерживается одних с ним взглядов, но является его правой рукой. Уже потом выяснится, что Протасевич участвовал в боевых действиях против мирного населения на Донбассе в добровольческом отряде "Азов", который полностью состоял из уголовников и националистов. Интересным образом западные спецслужбы сняли с довольствия сразу двух упитанных оппозиционеров....

Спутница Протасевича - российская гражданка София Сапега. Фото: REUTERS

Так, что если говорить о безопасности 123 пассажиров самолета, то во время полета она действительно была под угрозой. До тех пор, пока сотрудники КГБ не задержали эту парочку экстремистов, которые по словам Лукашенко, готовили в Белорусии кровавый мятеж по госдеповским методичкам.

Выходит, что президент Александр Лукашенко действовал совершенно законно, защищая своих граждан. И главное предупредил, что не стоит "шатать Беларусь" и мутить воду, так как с ней можно незаметно выплеснуть и Европу.

Понятно, что и все это провокации и информационный шум тщательно планируется и поддерживается спецслужбами с одной целью, чтобы показать, что президент "не может защитить своих граждан". А когда это не получается сделать, яростно пытаются сотрясти воздух... но мы ведь знаем, что самолеты часто сажают часто из-за дебоширов и пьяниц. И это редко вызывает какие-то дискуссии.

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