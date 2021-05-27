В американской школе провели урок порнограмотности для старшеклассников

после многочисленных возмущений со стороны родителей, глава школы разослал электронные письма с извинениями

В гимназии и подготовительной школе Колумбийского университета для учеников 16-17 лет провели урок под названием «Грамотность в порнографии: перекрестный акцент на мейнстримном порно». Всего на уроке присутствовало 120 учеников обоего пола – часть непосредственно в классе, а другие с помощью сервиса видеоконференций.

Поскольку о лекции подростков заранее не предупреждали, достоянием общественности информация о необычном уроке стала после того, как некоторые родители невольно поприсутствовали на онлайн-занятии.

После этого отец одного из учеников задал очень правильный вопрос:

– Почему в школе порно приоритетнее физики, искусства, литературы или поэзии?

Впрочем, студенты и сами не совсем поняли, для чего им «порнограмотность», однако открыто высказать свое недовольство не посмели – в школе, обучение в которой обходится родителям учеников примерно в $47 тысяч в год, критика действий руководства может быть чревата неприятными последствиями.

Сам урок, в ходе которого демонстрировались фото, а также рассказывалось о различиях в оргазме гетеросексуальных женщин и представительниц ЛГБТ (конечно же, в пользу последних), провела директор отдела здоровья одной из элитных школ Жюстин Фонте.

«Я происхожу из семьи филиппинских иммигрантов, я дитя колонизации, изучаю деколонизацию и упиваюсь нарушением санитарного просвещения в течение 10 лет», – говорится на сайте Фонте.

Кроме того, там же она сообщает, что является последовательницей учения Кимберли Креншоу, являющейся одной из самых значимых фигур в области критической теории расы.

Впрочем, после многочисленных возмущений со стороны родителей, глава школы разослал электронные письма с извинениями, заявив, что выбранный для ведения урока преподаватель не соответствовал «уникальной миссии школы».