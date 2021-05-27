Мексиканский священник за время пандемии стал звездой TikTok

Публикуя каждый день свои проповеди, священник и не заметил, как количество его подписчиков приблизилось к 750000 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Священник-онлайн – новое явление в Мексике, ставшее популярным за время коронавирусной коронавирусной пандемии.

Когда Эсекьель Падилья регистрировался в популярной соцсети TikTok, то вообще не мечтал о популярности. Он просто хотел оставаться со своими прихожанами на связи во время карантина и режима самоизоляции.

Публикуя каждый день свои проповеди, священник и не заметил, как количество его подписчиков приблизилось к 750000.

48-летний святой отец и не рассчитывал на какую-то особенную поддержку и отклик, ведь TikTok – соцсеть для молодых людей. Падре не думал, что кто-то из них будет слушать его проповеди о смысле жизни.

Католики в Мексике составляют 77% населения. В течение нескольких лет их число сокращалось из-за активизации других конфессий. Свою роль сыграл и атеизм: число регулярно приходящих в церковь в этой латиноамериканской стране за последнее десятилетие упало на 5%.

«Помимо удручающих новостей и статистики, я считаю, что людям нужны послания света и надежды, которые приносят радость, - считает Падилья.