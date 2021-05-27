Бездомные заполоняют крупные американские города

Палатки бездомных давно стали привычной картиной для жителей Лос-Анджелеса, однако в последнее время их количество резко выросло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проблема бездомных в крупных американских городах встает все острее, например, по мнению жителей Лос-Анджелеса, ряды палаток отлично подошли бы в качестве антуража для фильма-катастрофы, а журналисты NBC News в своем репортаже назвали город «большим лагерем беженцев».

Палатки бездомных давно стали привычной картиной для жителей Лос-Анджелеса, однако в последнее время их количество резко выросло, соответственно, как и груд мусора, неизбежно сопровождающих подобные времянки.

Сколько сейчас в городе бездомных – не берутся сказать даже власти. Известно, что до начала пандемии их было около 66 тысяч, а за время коронакризиса, когда многие потеряли и работу, и жилье, это количество значительно выросло.

Кроме прочего, городские коммунальные службы перестали убирать мусор вокруг палаток, а сами бездомные утверждают, что городские власти махнули на них рукой. И спокойно справляют нужду прямо на обочинах. Безразличием отцов города и царящей антисанитарией возмущены и местные жители.

В то же время, мэр города Эрик Гарсетти утверждает, что программа по строительству жилья для бездомных, в рамках которой должно быть создано 10 тысяч мест для постоянного проживания, идет опережающими темпами, а недавно было введено в эксплуатацию 39 домов, стоимостью в $5,4 миллиона.

Несмотря на это, журналисты убеждены, что ситуация с бездомными в Лос-Анджелесе уже полностью вышла из-под контроля городских властей.