Байден поручил спецслужбам разобраться с происхождением коронавируса

Джо Байден решил поставить точку в истории с происхождением коронавируса Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден решил поставить точку в истории с происхождением коронавируса: в течение 90 дней разведывательное сообщество должно предоставить главе Белого дома новый отчет об истоках пандемии.

Главное, что вменяется в обязанность спецслужбам – установить, появился коронавирус в результате передачи человеку от животных или же причиной начала болезни послужила утечка в китайской лаборатории.

Байден заявил, что при вступлении в должность президента США он уже давал подобное поручение через помощника по нацбезопасности, однако отчет разведсообщества не внес ясности. Мнения разделились: одно агентство считает, что коронавирус вырвался на волю из лаборатории в Ухане, два – утверждают, что COVID-19 возник в результате контакта человека с больными животными.

«Еще в начале 2020 года, когда COVID-19 появился, я призвал ведомства, чтобы получить доступ к Китаю, и узнать все о вирусе, чтобы мы могли бороться с ним более эффективно. Неспособность получить данные на местах в эти первые месяцы всегда будет препятствовать любому расследованию происхождения COVID-19», – приводятся слова Байдена на официальном сайте Белого дома.