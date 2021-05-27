Врач рассказала, что нужно есть на завтрак, чтобы не полнеть

Главный компонент завтрака – белок Фото: Shutterstock

Но что такое, питаться верно, с чего все начинается? Основа основ – это искусство завтрака. Вкусный и полезный завтрак задает настроение на весь день и помогает предотвратить проблемы с перееданием, что во время пандемии коронавирусной инфекции особенно важно, ведь люди с лишним весом и ожирением болеют ковидом особенно тяжело. Что же взять на заметку для начала формирования здоровых пищевых привычек? Об этом рассказали на онлайн марафоне здоровья, организованном Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии Минздрава России.

БОРЬБА С ЛИШНИМ ВЕСОМ НАЧИНАЕТСЯ С ХОРОШЕГО ЗАВТРАКА

Татьяна Стрельникова, врач-ординатор, диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ рассказала, что нужно принести из магазина на завтрак.

1. Главный компонент завтрака – белок.

Это строительный материал для клеток и он дает чувство сытости надолго. Идеальны по содержанию белка на завтрак: яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось.

- При выборе молочных продуктов особенно пристально нужно проверить срок хранения, процент жирности и состав. В йогурте не должно быть добавок сухих смесей, сахара и пищевых красителей.

- Выбирая сыр, лучше ориентироваться на белые сорта, так как желтые сыры часто содержат трансжирные кислоты.

2. Далее в списке для завтрака – овощи. Приготовить их можно так, как нравится именно вам.

3. Для завтрака хороши цельнозерновые каши, хлеб с отрубями, - любые углеводы, которые медленно усваиваются в организме.

При выборе каши стоит отдавать предпочтение простым крупам грубого помола и исключить каши-пятиминутки. Чтобы кашку подсластить, лучше добавить немного ягод или сухофруктов, а сахар – исключить.

4. Выбираем правильные жиры. Овощи можно заправить оливковым маслом, а в блюда добавить орехи и семена.

5. В завершение церемонии завтрака можно выпить чашку свежесваренного кофе или чай из травяного сбора.

ВАЖНО

Не стоит забывать и об эстетической стороне дела. Чем красивее выглядит ваш завтрак, тем приятнее и для процесса пищеварения и для психики. Так создается заряд красоты и силы на весь день, что помогает избегать срывов в питании.

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