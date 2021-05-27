Какую роль в бизнесе играют экологические инициативы

Ольга Лучина Фото: Андрей МИНАЕВ

Ответственное потребление и производство - одна из приоритетных целей устойчивого развития компании Philip MorrisInternational. В этом аспекте важно развивать и внедрять экологические инициативы. Ведь экология, по оценке экспертов, это прежде всего осознанность. Осознанность во всем, что касается нашей жизни и взаимодействия с окружающей средой.

- Philip Morris International входит в десятку компаний в мире с климатическим рейтингом ААА, то есть мы самые лучшие в водопользовании, лесопользовании и климатических программах, - подчеркнула в разговоре Ольга Лучина, управляющий по устойчивому развитию и корпоративному волонтерству аффилированных компаний Philip MorrisInternational в России.

- Какие экологические программы помогают вам добиваться такого результата?

- Например, в этом году в России стартовала масштабная экологическая программа. Мы начали проект по переходу на углеродную нейтральность одной из наших фабрик – в Ленинградской области. Другое важное направление – работа по эффективному водопользованию. Наша компания первой в России получила сертификат Альянса ответственного водопользования. Это внешняя, очень прогрессивная институция, в методологию которой входит оценка компаний не только по тем аспектам, как именно компания работает по эффективному водопользованию, касающейся исключительно своей инфраструктуры, но и что компания делает для того, чтобы другие организации, которые работают с ней рядом в водном бассейне, тоже объединяли свои усилия по этой важной теме.

- Что такое эффективное водопользование?

- Это работа на нескольких направлениях, чтобы повышать эффективность использования воды на производстве – учет потребления воды и оптимизация режимов работы оборудования, внедрение новых инициатив по бережливому водопользованию.Например, на нашей фабрике в Ленинградской области, где идет много дождей, есть проект по использованию дождевой воды в ряде охладительных систем. Это еще и экологическая ответственность каждого сотрудника. У нас на предприятиях периодически проходят конкурсы, чтобы любой сотрудник производства мог на своем участке предложить инициативу, которая бы экономила электроэнергию или воду. Тем самым развивая культуру экономии ресурсов на рабочем месте.

- Много таких инициатив?

- Ежегодно мы собираем 100+ идей. Специальный комитет из представителей разных отделов оценивает эти идеи. Самые действенные воплощаются в жизнь. Компания их финансирует. Люди получают награду в виде корпоративного признания, в первую очередь.

- Как соотносится выпуск табачных изделий и экологические инициативы?

- Не могу не упомянуть ту большую трансформацию бизнеса, которая сейчас проходит в направлении продукта. Philip Morris International в течение десяти лет занималась всесторонним научным исследованием вреда от табачной продукции и предложила на рынок альтернативные продукты, в которых отсутствует процесс горения, в процессе которого и образуется бОльшая вредных веществ На 66 рынках, где мы продаем нашу продукцию, сегодня продаются менее вредные альтернативные продукты.. 14 млн. человек сегодня отказались от курения в пользу этих инновационных продуктов. Именно цель 3 устойчивого развития ООН – здоровье и благополучие для нашей компании приоритетная. Работая над решением проблемы, связанной с вредом, который наносит потребление табачной продукции, мы стремимся вести наш бизнес максимально ответственно. В первую очередь – экологически ответственно.

- Известно, что ваша компания находится на передовой корпоративного волонтерства. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении.

- Philip Morris International в последние годы является председателем Национального совета по корпоративному волонтерству в России. Развиваем это направление уже вместе с другими компаниями. Ежегодно проходят десятки акций по всей стране. На днях мы открыли волонтерский сезон в Москве акцией в Лосином острове, приуроченной к форуму «Экология», где несколько компаний вместе с общественными организациями, представителями органов государственной власти посадили «Сад памяти». Больше тысячи деревьев посадили более ста волонтеров из разных компаний.

- Какими еще проектами вы гордитесь?

- Повод для гордости – развитие социального направления. Наша компания в течение нескольких лет ведет благотворительнную программу помощи Фонду поддержки слепоглухих людей «Со-единение». C фондом мы развиваем и волонтерское направление: общаемся с подопечными фонда и оказываем волонтерская помощь. .

- Как на это идут сотрудники компании?

- Социальное волонтерство в количественном выражении участников гораздо менее масштабное, чем экологическое волонтерство. Но социальный эффект, думаю, вполне может быть сопоставим. Это большое и светлое дело – помогать людям рядом, которые оказались в сложной ситуации.

- Есть ли у компании показатели, которых хотелось бы достичь к 2024 году в плане экологии?

- К 2030 году мы планируем достичь углеродной нейтральности прямых выбросов при производстве и потреблении энергии. Одна из больших и амбициозных задач – углеродная нейтральность нашей деятельности по всем трем скоупам к 2050 году. Это не так далеко с точки зрения сложности. Мы говорим об огромном числе стран с разной инфраструктурой. Наш филиал в России уже начал вносить вклад в эту цель.