Пенсионеры на свои деньги поставили часовню в память о бойцах, сражавшихся за Можайск в 1942 году

Памятник на могиле стоит с советских времен. Местные власти подкрашивают его раз в год Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В начале 1942 года под Можайском шли ожесточенные бои. Сколько солдат полегло в тех местах, одному Богу ведомо. Даже спустя 80 лет с начала войны в этих местах идут поисковые работы и поисковики находят останки безымянных героев.

Из 58 бойцов известны имена только четверых Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Мемориал у деревни Романцево в Можайском районе был установлен еще в советские годы. Валентин Иванович с детства помнит, как в День Победы деревенские шли к памятнику, чтобы поклониться подвигу 58-ми погибших бойцов. Имена четверых из них известны: младший лейтенант Алхозов И.А., красноармейцы Соколянский Ф.М., Чернышов М.А., Сметанников Федор Леонидович. Об остальных никто ничего не знает.

Информация, наверняка, есть в Центральном архиве Минобороны, но кому туда ехать? Где найти добровольца, который оставит на несколько дней свои дела ради памяти давно погибших бойцов?

Гранитный камень на месте захоронения Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Каждый год к 9 мая власти подкрашивают памятник, установленный около полувека назад, возлагают к нему цветы. Но этого слишком мало для сохранения памяти. Так решил 64-летний Валентин Иванович и вместе с односельчанами подал обращение в администрацию Можайского района с просьбой разрешить благоустроить территорию.

- За наш счет, потому что в бюджете такие траты не были предусмотрены, - рассказывает Валентин Иванович. - Мы собрались с соседями-пенсионерами, прикинули, кто чем поможет - деньгами, материалами, и начали работу.

Заказали проект, прошли необходимые согласования. Установили гранитную плиту, отсыпали дорогу, провели освещение.

Так сейчас выглядит место захоронения 58 бойцов Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Вложили свои «гробовые», - смеется Валентин Иванович. - А потом деньги закончились, а работы еще непочатый край. Все бы ничего, но с часовней нехорошо получилось.

А получилось вот что. В начале 2021 года нашелся спонсор, готовый оплатить возведение часовни на территории захоронения.

- Он мне сказал: «Заказывай часовню», я все оплачу, - вспоминает Ходаренко. - Я заказал в Санкт-Петербурге, стоимость 200 тысяч рублей. Время расплачиваться, а спонсор включил заднюю. Приехал на место захоронения, оценил взглядом торгаша и отказался от своих слов. Место, мол, не проходное, не популярное. Невыгодно ему тут «светиться».

Так Валентин Иванович отсыпал дорогу Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Кое-как Валентин Иванович оправился от такого предательства. Часовню нужно было выкупать. Но где взять деньги? Знакомый пенсионера объявил сбор в интернете, люди отозвались, скинулись. Сейчас часовня стоит на своем месте.

По проекту Валентину Ивановичу необходимо поставить памятную арку на подъезде к мемориалу, подключить освещение и довести до ума часовню – вход прорезать, иконки установить и др.

- Я подсчитал, на все работы нужно 200-250 тысяч рублей, - объясняет пенсионер. – Если люди откликнуться, я буду им очень благодарен. Мой отец в 1945 году дошел до Берлина. Вот и я дойду до конца, чего бы мне это не стоило. Ради памяти всех, кто отстоял нашу Родину в ту суровую годину.

Сейчас инициатору благоустройства Валентину Ходаренко очень нужна помощь

Помочь Валентину Ивановичу можно, перечислив посильную сумму на карту его дочери Оксаны Валентиновны. Карта Сбера № 4276 4000 5881 9625 с пометкой «Памятник».