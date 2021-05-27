ФСИН России: Осужденные за работу уже могут получать до 224 тысяч рублей

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили средний размер оплаты труда осужденного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили средний размер оплаты труда осужденного. В месяц сиделец зарабатывает около 20-24 тысяч рублей. Сейчас таких "стахановцев" на весь ФСИН насчитывается порядка 700. Они работают на предприятиях в 11 регионах страны.

Однако, по данным, которые ведомство сообщила агентству РИА Новости уже есть примеры, когда осужденные получают более 224 тысяч (Белгородская область), 102 тысячи (Новгородская область), 94 тысячи (Приморский край), 80 тысяч (Волгоградская область). Такие суммы им платят предприниматели на сборке мебели и бытовой техники.

Зарплаты перечисляются на электронные счета осужденных и распределяются в зависимости от их наказаний. Большая часть этой суммы уходит на погашение исков и штрафов установленных ранее судом.

Напомним, ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил рабочие вакансии мигрантов передать осужденным. Пока нашли 188 тысяч осужденных, которыми можно заменить гастарбайтеров. Но реальная потребность промышленности в разнорабочих сегодня около миллиона человек.

Их может ждать "трудовая социализация" на стройках БАМа и уборка мусора в Арктике. Сейчас Минюст прорабатывает возможность засчитывать заключенным год такого труда за полтора.

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