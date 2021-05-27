Пентагон отказался называть Россию "врагом". О чем это говорит

В отличие от Путина, Байден собирается в Женеву под "кинжальным огнем" своих внутренних оппонентов, которые словно соревнуются в грубости и невежестве комментариев. Фото: Shutterstock

Путин во время недавнего совещания с генералами и оборонщиками в Сочи вообще ни разу не упомянул США в своем выступлении. Во всяком случае, - в той части, которая была "открытой" (хотя в минувшие годы на таких же традиционных совещаниях российский президент, как говорится, "нес по кочкам" американскую венную политику. Очень похоже, что Кремль перед грядущим разговором в столице Швейцарии считает неуместной ритуальную и жесткую стилистику. Хотя, конечно, у него хорошая память и он помнит, что Байден называл Россию "врагом", а Путина "убийцей". Помнят это и американские журналисты, которые во время вчерашнего брифинга официального представителя Минобороны США Джона Кирби спросили у него, считает ли по-прежнему его ведомство Россию врагом? Кирби ответил так, что его слова мгновенно стали сенсацией:

"Пентагон не называет Россию "врагом". Никто не вешает ярлык "враг" на Россию, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России».

Более того, говоря о недавних учениях военных инженеров России и Сербии, Кирби не стал (как в прежнее время) ехидно и резко "оттягиваться" на этом, а с невиданной ранее дипломатической деликатностью заявил, что "учения проводят две независимые страны" и что это, мол, их личное дело. Любопытно, что и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тоже в последние дни заметно изменила антироссийскую агрессивную стилистику на умеренную. Видимо, и в американских верхах тоже сочли неуместным "забрасывать камнями" женевскую зеленую лужайку. Хотя та же Псаки (уже без свойственного ей сумбура и путаницы в словах, ставшего поводом для анекдотов) заявила на днях:

«Мы не предполагаем, что после него (саммита - КП) все станет легко и безоблачно, напротив, мы ожидаем, что у нас по-прежнему будет трудные беседы и продолжится конфронтация в областях, где у нас есть разногласия, но это возможность продвижения к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Это демонстрирует то, что президент США не боится встать перед противником и использовать возможность личной дипломатии, чтобы указать на свои озабоченности и области, где есть возможность для сотрудничества, где в этом есть взаимная заинтересованность».

Ну что же, слово "противник" все-таки куда мягче, чем "враг". В Москве вообще ушли от таких определений и нашли более корректные в отношении США, - "недружественное государство". Как и в отношении Чехии.

Это стало ответом на санкции Вашингтона и обвинения Праги (США ввели санкции против России в связи с обвинениями в кибератаке и во вмешательстве в выборы).

Вот на таком фоне отношений Вашингтона и Москвы, ожидается встреча президентов России и США в Женеве.

А тем временем политики, эксперты и журналисты яростно гадают: какие результаты она даст, будет ли новая "перезагрузка"? Кремль словами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова отвечает на этот вопрос сдержанно:

"О новой "перезагрузке" речи не идет, поскольку и предыдущий подобный опыт был неудачным".

А тем временем уже просачиваются сведения о тех вопросах, которые будут обсуждаться (правда, в виде "резиновых" формулировок): стратегическая стабильность, сокращение ядерных вооружений, санкционная политика, кибервойна, права человека, Украина, Ближний Восток...

В отличие от Путина, Байден собирается в Женеву под "кинжальным огнем" своих внутренних оппонентов, которые словно соревнуются в грубости и невежестве комментариев. Судя по всему, в Женеве президенты обеих стран сумеют лишь снова обозначить свои известные позиции в отношении тех громадных завалов, которые образовались в российско-американских отношениях, и, возможно, предложат какие-то способы их "разгребания". Ну, может быть, еще поговорят о тех проблемах, которые без ущерба национальных интересов обеих стран можно решать вместе.

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