Развитие внутреннего туризма начинается с улыбки

Онлайн-трансляция события состоялась из легендарного голубого зала редакции ИД «Комсомольская правда».

Заседание открыл Роман Карманов - сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров и первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда".

Сегодня рынок туризма разделен между классическими туроператорами и онлайн-сервисами практически поровну. Туристические компании претерпевают процесс трансформации, работа онлайн-платформ подразумевает многослойный формат отношений с клиентами. У клиента появились возможности самому формировать свой тур, включая билеты в музей, поход по ресторанам. Поэтому для туркомпании важно умение обновлять свою концепцию. Так, например, TUI Россия берет в управление гостиницы за рубежом и адаптирует их под потребности своих клиентов, находясь в постоянном контакте с ними, масштабируя популярные услуги и убирая не пользующиеся спросом.

Один из наиболее актуальных трендов – развитие организованного туризма по России. Такой формат удобен туристам, которые получают доступный по цене и качественный турпродукт, так и региональному турбизнесу, получающему возможность планировать свою деятельность и понимать окупаемость инвестиций. Тем более, что организованный турист, приобретая на месте экскурсии и дополнительные услуги, вносит существенный вклад в экономику региона. Впечатления от недочётов сервиса всегда можно сгладить отзывчивостью и искренним душевным отношением к клиенту. По замечанию Тараса Демуры - сопредседателя Комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров; генерального директора TUI Россия «необходимо обучить регионы как минимум улыбаться», а также популяризировать идею локального гостеприимства.

Идею о пользе трансляции уникального опыта реализации чартерных программ высказала Мария Бадмацыренова, министр туризма Республики Бурятия. Особенность Бурятии – в отсутствие промышленности, поэтому здесь последовательно развивают экономику впечатлений. И в июне 2020 года в республике был организован первый чартер. Сегодня чартерная программа путешествия в Бурятию продвигается через множество каналов коммуникации: соцсети с привлечением блогеров, в частности, Сергея Зверева, фам-трипы, сайт «Байкал тревел», но лучше всего работают на привлечение туристов отзывы о посещении края, где находится Центр буддизма и проходят знаменитые шаманские обряды.

«Чартерные программы – это мечта многих поколений работников сферы туризма, мы должны ценить, что получили такую уникальную возможность для путешествий по стране», - дополнил Александр Сирченко, заместитель генерального директора TUI Россия.

В подтверждение роста интереса к внутреннему туризму Анна Старкова, руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня», рассказала, что на сайте ria.ru в последнее время увеличилось количество пользователей, которые интересуются регионами России и туристическими местами.

Андрей Золотов, главный редактор Robb Report, затронул такой аспект темы, как смена понятия роскоши и запросов на туризм высокодоходной публики, которая стала переориентироваться с туров в Исландию и Италию на поездки в Апатиты, на Камчатку, глэмпинги в Подмосковье.

Главной проблемой внутреннего туризма назвал отсутствие качественной инфраструктуры Денис Терехов, основатель агентства «Социальные Сети»; автор и ведущий программы «В гостях у цифры» на телеканале «МИР»; шоураннер проекта iKumena; действительный член Русского географического общества. Основываясь на личном опыте, Терехов увидел большие перспективы в таком направлении туризма как промышленный.

Кейсом успешно реализованного проекта промышленного туризма поделилась Екатерина Козерадская, директор региональных программ БФ «ОМК-Участие». В городе Выкса любознательным туристам предоставляется возможность по нескольким маршрутам посетить Выксунский металлургический завод и приобщиться к удивительному превращению стали. Пример событийного туризма - известный и за рубежом фестиваль городской культуры «Арт- Овраг», который проходит в Выксе каждое лето с 2011 года и придает особый статус направлению стрит-арта. При этом одна из задач культурного события – вовлечение самих жителей в творческий процесс.

Екатерина Васильева, ведущий специалист управления региональных коммуникаций «Лукойл», сфокусировала внимание на важности взаимодействия бизнеса с региональными властями для усиления эффекта туристических программ, в том числе экономического. Так в Когалыме представляет интерес экотуризм, поездки в поселения, где можно познакомиться с культурой Севера. Но при этом процесс устроен так, чтобы сохранять аутентичный склад жизни местного населения.

Татьяна Смирнова, сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров; директор департамента общественных связей «Норникеля», отметила, что развитие туризма является социальной миссией для крупного бизнеса, особенно на территориях моногородов.

Как рассказал Андрей Харитоненков, ресторатор, представитель гольф-клуба «Геленджик гольф резорт», Геленджик – самый посещаемый курорт России, при этом отдых носит сезонный характер. Зимой наблюдается резкий спад отдыхающих, а летом уровень инфраструктуры не позволяет предоставить идеальные условия.

В завершении делового события большой объем предстоящей работы по формированию положительного имиджа внутреннего туризма как со стороны работников сферы гостеприимства, так и российских медиа констатировали Инна Пехова, сопредседатель Комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров; директор Международного Центра Креативного Гостеприимства; управляющий партнёр La Villa Club; CEO VENEDI Hotel Group.