Федерация исключила участие фигуристки Алины Загитовой в Олимпиаде-2022 в Пекине

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале 2022 года пройдут очередные зимние Олимпийские игры. Местом старта выбран Пекин и на этих соревнованиях в женском фигурном катании не будет принимать участие победительница Игр 2018 года - россиянка Алина Загитова. Участие фигуристки в этой Олимпиаде исключил президент ФФККР Александр Горшков.

- Будет ли Загитова бороться за право выступить на Олимпиаде через год? Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее всё будет получаться, - сказал Горшков в интервью РБК-Спорт.

Ранее, отметим, что в официальный состав сборной России на олимпийский сезон 2021/2022 года в женскую команду фигуристок попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова, в резерве же находятся Алена Косторная и Елизавета Нугуманова. А Загитовой и Медведевой в этих списках - нет.

Фигуристка с декабря 2019 года поставила "на паузу" свою карьеру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алина Загитова, напомним, после победы на Олимпиаде 2018 года свою спортивную карьеру приостановила 13 декабря 2019 года после неудачного старта в финале серии турниров Гран-При.

И с тех пор Загитова - поступила в университет, приняла участие в ледовых шоу и попробовала себя в качестве ведущей очередного сезона "Ледникового периода". И как следствие - уже почти два года Загитова не принимает участие ни в каких соревнованиях.