Проект «Островок безопасности» вошел в экспозицию выставки «ЛизаАлерт», посвящённой поискам пропавших людей

Фотогалерея, повествующая разные истории поисков, в том числе и в рамках совместного проекта «Островок безопасности», будет открыта для всех желающих до 1 июня.

В рамках Международного дня пропавших детей на Тверском бульваре в Москве открылась фотовыставка, где можно увидеть жизнь и деятельность отряда «ЛизаАлерт», реальные поиски в природной среде и в городе, а также истории спасения потерявшихся людей благодаря «Островкам безопасности». Фотовыставка «10 лет в поисках пропавших» раскрывает важные проекты и события и отражает отдельные моменты и эпизоды поисковых будней.

За 10 с половиной лет существования в отряд «ЛизаАлерт» поступило более 22 000 заявок на поиск детей по всей России. Только за 2020 год волонтёры получили 6581 заявку на поиски детей, из них 5730 были найдены живыми. За 2021 год отряд принял уже 3232 заявки на поиски детей, 2812 из них были найдены. Главная задача фотовыставки - привлечь внимание общества к теме, напомнить о тех, кого всё ещё ждут дома, дать необходимые рекомендации, чтобы не допустить увеличение списка пропавших. Большинство детей теряются именно в городах. «Пятёрочка», как самая широкая сеть магазинов у дома в стране, вносит свой вклад в решение этой проблемы. Во всех точках ритейлера, которых уже порядка 17 тысяч, есть "Островок безопасности", и это значит, что потерявшийся в городе ребёнок всегда может обратиться в ближайшую «Пятёрочку» и ему помогут вернуться домой. Сотрудники сети прошли специальное обучение и знают, что делать в такой ситуации.

«День пропавших детей - особенная дата, когда мы ещё раз можем обратить внимание общества на проблему пропавших людей, и детей в частности. Для нас это не просто слова - с 2019 года во всех наших магазинах действуют "Островки безопасности", запущенные совместно с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" и "Центром поиска пропавших людей". Мы понимаем, что необходимо именно системное решение этой проблемы, наша цель - чтобы в России было как можно меньше потерявшихся людей. Для этого мы сняли видеоуроки по безопасности для детей, делимся советами экспертов и волонтёров, что делать, если потерялся ваш близкий, рассказываем, как правильнее одеть своего ребёнка на прогулку в лес или в торговый центр и так далее. Эта выставка – ещё одно напоминание о важности быть заботливыми и внимательными друг к другу и откликаться на помощь», - прокомментировала Оксана Трофимова, директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка».