Кто загрязняет, тот и платит

Денис Буцаев Фото: Андрей МИНАЕВ

- Денис, что удалось сделать в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами?

- В настоящий момент запущена реформа, о которой в 2019 году мы говорили как о задаче для правительства и региональных властей. Реформой охвачены все субъекты Российской Федерации. У нас есть 173 региональных оператора, подавляющее большинство из которых работают в регламентном устойчивом формате.

Есть проблемы, которые носят больше индивидуальный характер и должны решаться с использованием механизмов притирки между желаниями властей, потребностями общества и возможностями бизнеса, в том числе и региональных операторов. Новый состав правительства внес много законодательных инициатив, которые позволят регламентировать не только деятельность, связанную с обращением ТКО, но в том числе и с обращением отходов в более широком формате, всех видов. Это служит целям построения сбалансированной системы, которую мы называем экономикой замкнутого цикла.

ПРОБЛЕМА В ПЕРЕРАБОТКЕ

- Виктория Абрамченко говорила, что 90 % отходов по-прежнему у нас попадают на полигоны, не перерабатываются. Есть шанс, что к 2030 году мы эту реформу…

- Не только к 2030 году. Виктория Валерьевна говорила, что у нас запущен механизм по созданию в основном объектов инфраструктуры. Это является сутью реформы. Мы должны научиться обращаться с отходами таким образом, чтобы наименьшее их количество попадало на полигоны. У нас около 94 % отходов попадает в захоронения. И это самый вредный из всех возможных видов утилизации. Многое в этом отношении было сделано, но еще больше предстоит сделать. Система обращения с отходами состоит из двух больших частей. Первая – это сортировка. Вторая – утилизация, то есть переработка. С сортировкой мы на треть образованных отходов имеем мощности, которые были созданы за эти годы. И это уже достаточно много. Теперь осталось то, что отсортировали, уметь переработать. И здесь ситуация обстоит хуже. Утилизационные мощности не создаются в необходимом объеме. Нет источника возврата инвестиций.

- Это государственно-частное финансирование?

- Да, там присутствуют в том числе меры поддержки со стороны государства. Но чтобы туда пришли деньги частного бизнеса, необходимо обеспечить возвратность инвестиций. Можно все сделать от тарифа. Но тогда тариф будет таким, что население платить не сможет. Изначально подразумевалось, что вся тяжесть проблем, связанных с возвратом инвестиций, не должна лечь на плечи граждан. Сейчас и профильный вице-премьер, и Министерство природных ресурсов в лице Александра Козлова, и коллеги из Федерального Собрания обращают внимание, что второй источник – расширенная ответственность производителя (РОП), который был предусмотрен для таких целей, в настоящий момент не запущен.

ЭКОСБОРЫ КАК СТИМУЛ

- Что такое расширенная ответственность производителя?

- РОП – это принцип, по которому тот, кто загрязняет, платит. Если вы производите упаковку, которая потом загрязняет окружающую среду, вы должны заплатить за ее утилизацию. Производитель должен предусмотреть эти расходы. Они небольшие и не должны привести к изменению цен на продукцию. Но они важны как целевые деньги, которые мы должны тратить на утилизацию упаковки. Иначе мы никогда не справимся с задачей переработки отходов, не создав экономический стимул, даже если поставим около каждого полигона или мусорного ведра представителей контрольно-надзорных органов.

- Эти деньги будут поступать в специально созданный для этого фонд?

- Сейчас обсуждается несколько вариантов. В любом случае это будут отдельные средства, которые должны пойти только на утилизацию. Этот принцип был заложен в концепции, поддержанной правительством.

- Объем экосборов сегодня около 3 миллиардов рублей. А будет в районе 130 миллиардов.

- Так сложно говорить. Как минимум, он должен быть многократно больше Эти деньги мы сможем тратить на создание инфраструктуры.

- Упаковка в объеме мусора составляет примерно 50%.

- Даже больше.

- А еще пластик, который сложно утилизировать. Потребуются новые технологии, мощности для переработки.

- И эти деньги пойдут именно на создание мощностей. У нас есть расходы не только капитальные, но и операционные. Нам необходимо собрать фракцию с нескольких субъектов, чтобы переработать на отдельном заводе, находящемся в конкретном субъекте. Транспортные расходы в этом случае зачастую превышают стоимость сбора. Средства РОПа должны пойти на помощь тем предприятиям, которые занимаются утилизацией, на компенсацию в том числе логистических расходов.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛОК

- Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сказала в своем выступлении на пленарном заседании про 850 незаконных свалок. Вы говорили о 1500 таких. Кто будет убирать накопленный мусор и рекультивировать их?

- Мы разделяем ответственность за программы, за которые отвечает Российский экологический оператор, и за которые отвечает Министерство природных ресурсов. Есть программа «Чистая страна», связанная с рекультивацией полигонов. Этим занимается Минприроды. А есть программы, связанные со строительством новых объектов инфраструктуры. Это наша зона ответственности.

В отношении программы по рекультивации мы считаем эту задачу крайне важной, ответственной. И оказываем всяческое содействие, в том числе с занесением указанных объектов на карту с помощью наших коллег по отбору технологий, которые могут быть использованы при рекультивации.

- Российский экологический оператор недавно заявил о хакатоне.

- Это как раз та помощь, которую мы оказываем коллегам по цеху, плюс мы в этом отношении рассчитываем, что итогами этой работы мы можем воспользоваться при строительстве новых объектов. Она направлена на то, чтобы собрать самые лучшие команды ребят, которые бы предложили технологии по оценке объемов захоронения, их морфологии, чтобы мы могли убедиться, что полигон ТКО состоит из отходов ТКО, а не иных видов отходов. В том числе определить наилучшие способы рекультивации. И предложить технологические решения как по рекультивации старых, так и по строительству новых объектов.

- Это 3D-моделирование?

- По итогам этого моделирования мы получим несколько очень важных результатов. Первый – объемы возможного захоронения на будущее существующих полигонов. Поняв, можно ли увеличивать объемы и продолжать их держать в федеральной схеме по обращению с отходами как места захоронения. Это важно в том числе для граждан, которые проживают вблизи указанных объектов.

Второе – разработать технологии по рекультивации полигонов, предусмотрев возможность использования всего самого нового, что есть в стране и в мире.

Третье – определение наиболее удобных мест размещения новых объектов по обращению с отходами, которые мы могли бы включить в общую систему обращения ТКО.

БЕЗ НАУКИ КАК БЕЗ РУК

- Вы пригласили академика Виктора Осипова. Наука тоже будет вовлечена в процесс?

- Еще в 2019 году был образован научно-технический совет, куда входят все представители и технологических, научных, общественных кругов, которые занимаются проблемами экологии. В частности, занимаются проблемами обращения отходов.

- В стране внедряется система раздельного сбора мусора. Тариф для домов, где осуществляется раздельный сбор мусора, будет как-то отличаться?

- Когда вы разделяете отходы, вы значительно упрощаете жизнь регионального оператора. Но сортировка мусора – не самая большая часть работы регионального оператора. Он должен отвезти мусор на сортировку, чтобы отсортировать внутри каждой фракции по определенным видам. После этого он должен их очистить. Это дорогостоящая процедура. А потом еще и утилизировать на мощностях, которые не являются источником тарифообразования. Они не включены в тарифную сетку и не получают возмещения на работу указанных объектов.

Стоимость переработки всегда статична, она не сильно зависит от того, отсортировали вы мусор или нет. Но в случае, если вы не сортировали, процент того, что попадет на полигон, значительно повышается. И уровень загрязнения несоизмеримо выше там, где сортировки не происходит. Я бы отнес сортировку мусора к экологически ответственному поведению. Если вы упаковку сдаете в специализированных центрах по приему тары, определенных видов отходов, то вы можете получать дополнительные выплаты. Это может быть подспорьем в бюджете семьи.