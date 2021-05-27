«Перекрёсток» впервые представил собственную эко-коллекцию

Особенностью торговой сети «Перекрёсток» является внимание к экоинициативам: для покупателей в супермаркетах всегда есть сумки-шопперы, рефилл-станции, фандоматы, контейнеры для сбора ненужных вещей на переработку. В этом сезоне для решения экологических вопросов «Перекрёсток» решил выйти за рамки стандартных решений! Объединение с талантливым молодым экодизайнером – Галей Лариной, привело к созданию уникальной модной эко-коллекции из переработанного пластика, демонстрируя качественно другой способ использования вторичного сырья.

Результатом коллаборации стал 21 уникальный предмет гардероба из пакетов и пленки, собранных в магазинах сети: дождевики, панамы, поясные сумки и футболки, — каждая вещь отличается уникальным дизайном и расцветкой.

“Впервые я столкнулась не просто с инициативой от бренда, а с масштабной творческой программой, направленной на устойчивое развитие. Этот проект — большой эксперимент, раскрывающий удивительный потенциал материала, который до недавнего времени воспринимали в качестве мусора. Работа с вторсырьем заставляет мыслить шире, поэтому так важно давать место свободе и не бояться экспериментировать”, – говорит Галя Ларина, экодизайнер и арт-директор коллекции #ПЕРЕрождение.

Закрытый показ эко-коллекции состоялся 20 мая в большом супермаркете в центре Москвы, где гостем мероприятия мог стать любой посетитель магазина! Такое событие не оставили без внимания блогеры и российские звезды: Регина Тодоренко, Сати Казанова, Лукерья Ильяшенко и Катя Фёдорова поддержали экоинициативу «Перекрёстка» и оценили новаторскую коллекцию.

Эко-коллекция #ПЕРЕрождение будет разыграна среди покупателей «Перекрёстка» на сайте экоперекрёсток.рф, где каждый может узнать, как сортировать пластик и сдавать его в переработку.