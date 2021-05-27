Манижа будет судиться со СМИ: «Клевета не останется безнаказанной»

Вернувшись домой, певица Манижа изучила, что писали про ее выступление в шоу, и приступила к защите репутации. Фото: Максим ЛИ

Эхо «Евровидения-2021», завершившегося в Роттердаме аж 22 мая, разносится по России до сих пор. Вернувшись домой, певица Манижа изучила, что писали про ее выступление в шоу, и приступила к защите репутации.

Еще перед первым полуфиналом в сети появился вброс про связь родного дяди Манижи с крупными российскими чиновниками. Как писали некоторые телеграмм-каналы, ссылаясь на сайт «Ленправда», якобы именно эти «связи» помогли певице отобраться на «Евровидение-2021». Хотя, как мы помним, СМС-голосование зрителей проходило в прямом эфире Первого канала — и певица чуть не проиграла группе «2Маши». Поначалу Манижа не реагировала на эти сообщения, потом объяснялась в интервью, что никакими миллионами и связями дядя, живущий в Москве, не обладает.

А теперь решила пойти в суд.

— Много всего я услышала о себе за эти три месяца, — написала в "инстаграме" Манижа. — Но одно дело - комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое - профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом.

Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы «Коммерсанта»), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти «телеграм-разоблачения» ?

Речь идет о публикации «Почему выступление Манижи на Евровидении не радует», где главред Wonderzine Юлия Таратута написала: «Мы считаем, что «серьезные» интересы легко уживаются с заботой о своем теле, а женщин давно пора перестать делить на «умных» и «красивых». Мы боремся со стереотипами и продвигаем идею уважения к индивидуальности — как своей, так и окружающих. Наши героини не боятся начинать с нуля и добиваются успехов там, где раньше доминировали мужчины».

И Манижу — в связи с одобрением Wonderzine фейковой информации о суперсвязях дяди певицы — это возмутило.

— Как при такой позиции издания одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину? — спрашивает артистка. — Я с удовольствием взгляну на подтверждение информации, которые вы, Wonderzine, так легко вбросили в публичную среду. Разочарована в издании, в которое верила очень много лет. Бесконечно жаль. Клевета не останется безнаказанной.

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Однако на следующий конкурс надо отправлять или искусственный интеллект, или Надежду Кадышеву (подробности).