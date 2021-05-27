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27 мая 2021 14:00

Актер сериала «Мосгаз» избил москвича возле ресторана на Сретенском бульваре

По всей видимости, после драки мужчины исчерпали конфликт и не стали писать заявление в полицию
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Звезда сериала «Мосгаз» Константин Котляров чуть не задушил мужчину возле трехэтажного ресторана «Сандал» на Сретенском бульваре.

Звезда сериала «Мосгаз» Константин Котляров чуть не задушил мужчину возле трехэтажного ресторана «Сандал» на Сретенском бульваре.

Фото: кадр из фильма

Звезда сериала «Мосгаз» Константин Котляров чуть не задушил мужчину возле трехэтажного ресторана «Сандал» на Сретенском бульваре. Драка завязалась около часа ночи 27 мая. Очевидцы узнали актера и вызвали скорую помощь.

- Мы увидели, что драка. Один другого повалил на землю и душит. Что делать? Вызвали скорую помощь, а то вдруг бы все плохо закончилось, - рассказала Ольга, очевидец произошедшего.

Девушка шла с подругой к метро по Сретенскому бульвару и стала случайным свидетелем драки. Подружки смотрели сериал «Мосгаз», поэтому узнали актера Константина Котлярова, который играл роль заместителя председателя профкома ткацкой фабрики.

Пока неизвестно, из-за чего у мужчин возник конфликт. Есть версия, что оба они были пьяны. Сам актер не комментирует, что произошло ночью и как он себя чувствует. Пострадавший москвич не стал писать заявление в полицию, так как отделался незначительными травмами.

- Мужчина отказался от госпитализации, - сказали в скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются, что произошло на Сретенском бульваре. Заявление в полицию не поступало.

Актеру Константину Котлярову 54 года, у него более полусотни ролей кино и сериалах. Славу ему принесли сериалы «Мосгаз», «Час Волкова», «Возвращение Мухтара». Последней его работой стала роль следователя в фильме «В чужом краю». Актер родом из Ставрополя, в 1995 году окончил ВГИК (актерско-режиссерская мастерская С.А. Соловьева).

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