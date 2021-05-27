Актер сериала «Мосгаз» избил москвича возле ресторана на Сретенском бульваре

Звезда сериала «Мосгаз» Константин Котляров чуть не задушил мужчину возле трехэтажного ресторана «Сандал» на Сретенском бульваре. Фото: кадр из фильма

Звезда сериала «Мосгаз» Константин Котляров чуть не задушил мужчину возле трехэтажного ресторана «Сандал» на Сретенском бульваре. Драка завязалась около часа ночи 27 мая. Очевидцы узнали актера и вызвали скорую помощь.

- Мы увидели, что драка. Один другого повалил на землю и душит. Что делать? Вызвали скорую помощь, а то вдруг бы все плохо закончилось, - рассказала Ольга, очевидец произошедшего.

Девушка шла с подругой к метро по Сретенскому бульвару и стала случайным свидетелем драки. Подружки смотрели сериал «Мосгаз», поэтому узнали актера Константина Котлярова, который играл роль заместителя председателя профкома ткацкой фабрики.

Пока неизвестно, из-за чего у мужчин возник конфликт. Есть версия, что оба они были пьяны. Сам актер не комментирует, что произошло ночью и как он себя чувствует. Пострадавший москвич не стал писать заявление в полицию, так как отделался незначительными травмами.

- Мужчина отказался от госпитализации, - сказали в скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются, что произошло на Сретенском бульваре. Заявление в полицию не поступало.

Актеру Константину Котлярову 54 года, у него более полусотни ролей кино и сериалах. Славу ему принесли сериалы «Мосгаз», «Час Волкова», «Возвращение Мухтара». Последней его работой стала роль следователя в фильме «В чужом краю». Актер родом из Ставрополя, в 1995 году окончил ВГИК (актерско-режиссерская мастерская С.А. Соловьева).

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