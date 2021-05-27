Растущему человеку посвящены полвека!

Глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила высокую инвестиционную активность в Подмосковье международной группы Danone.

- Знаменательно отметить такую дату открытием новой производственной линии, - этими словами в ходе торжественной церемонии поздравила предприятие с праздником Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области. - Тем самым замыкается полный цикл и реализовывается программа импортозамещения. Новая производственная линия, в которую было инвестировано 277 млн рублей, позволит увеличить мощности еще на 4 400 тонн готовой продукции в год.

И это значит, что жизнь продолжается и развивается, что лучшие традиции предприятия не утеряны и, даже напротив, обогащены современными возможностями, позволяющими, например, снизить углеродный след на 10 %.

При заводе работают собственные лаборатории – аналитическая, микробиологическая и сенсорная, что говорит о тщательном соблюдении всех мировых требований относительно качества и безопасности выпускаемой продукции.

Именно из соображений безопасности здесь все полностью автоматизировано, влияние человеческого фактора и окружающей среды на конечный продукт сведено к минимуму, учитывая, что это питание для новорожденных, и продукт должен быть максимально безвредным. На производстве скрупулезно соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, поступающее сырье подвергается многократной, многоступенчатой проверке в течение 10 дней. Внешне грязные грузовики на подступах к заводским площадям разворачиваются обратно. Даже складские помещения подвергаются санитарной обработке так же, как операционные в больницах, по тем же самым инструкциям. А паллеты должны быть чистыми, как тарелочка ребенка, которого вы кормите с ложечки. С такой тщательностью и вниманием к деталям здесь готовят технический персонал.

Вот уже 50 лет завод производит продукцию под известными марками детского питания «Малютка», «Малыш» и Nutrilon. Первой была легендарная молочная смесь «Малютка». Если подсчитать всех «Малюток», выпущенных на заводе с 1971 года, то этим количеством упаковок можно четыре раза обернуть Землю вокруг экватора. Сколько же поколений наших соотечественников выросло на продукции истринского предприятия…

Роботы отлично справляются со своими задачами.

Как раз об этом упомянул в своем поздравлении, адресованном сотрудникам и гостям, Павел Певнев, директор завода «Истра-Нутриция»:

- За 50 лет предприятие стало вторым домом для многих жителей Истры, здесь работают целыми династиями. А для некоторых работа на заводе стала отправной точкой в формировании семьи. И, конечно, на нашей продукции выросло несколько поколений малышей. Завод «Истра-Нутриция» – это живой организм. Мы постоянно меняемся. Новая производственная линия – это следующий шаг инвестиций компании Danone в локализацию производства детского питания в России. Открывая новую линию, мы уменьшаем вред окружающей среде и упрощаем логистическую цепочку. А наши потребители получают привычные высококачественные смеси, но в более удобной современной упаковке, которая легко открывается.

В настоящий момент завод производит в год 24 000 тонн молочной смеси и около 8000 тонн каш. В основном продукция поставляется на российский рынок (90%), остальные 10% экспортируются на рынки стран СНГ, преимущественно в Казахстан.