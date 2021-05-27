В отеле встречались Горбачев и Рейган: что известно про возможное место встречи Путина и Байдена

В историю вошли кадры, как 74-летний Рейган в одном костюме встречает по-зимнему одетого 54-летнего Горбачева у машины и провожает в резиденцию для переговоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Об этом официально объявили Кремль и Белый дом. Женевская протокольная служба и сотрудники МИД Швейцарии уже провели первые консультации по организации саммита двух мировых держав. Власти Женевы планируют привлечь для поддержания порядка и безопасности в городе на время саммита более тысячи правоохранителей. Как отмечают местные СМИ, встречи Путина и Байдена Швейцария ждет как ребенок подарка перед праздником. Это позволит Женеве вновь стать центром внимания мировой общественности.

Переговоры двух лидеров могут состояться в отеле InterContinental, сообщает женевская пресса.

Хоть подтверждения этой информации пока не поступало, журналисты высказывают аргументы в пользу именно этого места. Во-первых, гостиница располагается рядом с офисами международных организаций, к примеру, недалеко находится отделение ООН в Женеве и Международный центр конгрессов. Во-вторых, и, пожалуй, в-главных, отель имеет чуть ли не сакральное значение для российско-американских отношений.

В ноябре 1985 году в Женеве состоялся саммит Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Переговоры начались на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа, а затем они переместились в отель InterContinental.

Тот саммит хоть и не завершился подписанием официальных соглашений о сокращении вооружений, но, тем не менее, считается историческим. Та встреча Горбачева и Рейгана дала старт окончанию холодной войны.

Переговоры двух лидеров могут состояться в отеле InterContinental, сообщает женевская пресса. Фото: Shutterstock

В историю вошли кадры, как 74-летний Рейган в одном костюме встречает по-зимнему одетого 54-летнего Горбачева у машины и провожает в резиденцию для переговоров. По воспоминаниям посла СССР в США Анатолия Добрынина, американский лидер, благодаря этому, выглядел куда более энергичным и моложавым по сравнению с тепло одетым советским генсеком.

Также народным достоянием стала фраза Горбачева, обращенная к Рейгану: «Я не ученик, господин президент. А вы - не учитель. За нами огромные миры». Так отреагировал советский генсек на поучительный тон американского коллеги.

Спустя 24 года, в марте 2009-го, в женевском отеле InterContinental состоялись первые очные переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Клинтон подарила российскому министру символическую красную кнопку. Только вместо надписи «перезагрузка» по вине переводчика на ней значилось «перегрузка». Таким образом американская сторона хотела продемонстрировать, что готова к пересмотру и обновлению российско-американских отношений.

Хоть Клинтон и обещала не допустить «перегрузки» в отношениях с Москвой, она все-таки произошла. За последние годы эксперты отмечают значительное ухудшение отношений между странами, сравнивая их с периодом холодной войны.

СПРАВКА

Отель InterContinental в Женеве был построен в 1964 году и реконструирован в 2005-м. В нем спроектированы 333 номера, оформленные в современном стиле, с видом на Женевское озеро (233 комнаты с односпальными кроватями и 94 - с двуспальными), 56 люксов, 16 конференц-залов и два ресторана, винный лаундж-бар и спа-салон.

За время своего существования в отеле побывали около 400 глав государств, почти четыре тысячи министров, несколько тысяч послов, политических деятелей, выдающихся артистов и спортсменов. Среди них президент США Джордж Буш-младший, глава ООН Кофи Аннан, актриса Софи Лорен, теннисист Роджер Федерер. Здесь же проходили встречи на высшем уровне. Например, в 1977 году в InterContinental прошли переговоры между президентом США Джимми Картером и лидером Сирии Хафезом Асадом. Президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, конфликт арабского мира с Израилем.

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