Трофим прошелся по феминисткам, однополым семьям и поющим блогерам: "Ведут к отупению и вырождению человечества"

Знаменитый бард высказал все, что думает о современных реалиях Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Трофимов появился на пресс-завтраке в честь предстоящей премии «Радио Шансон» в приподнятом настроении, хоть и слегка хромая. «Операция на ноге - на связках, это хуже, чем перелом. Вот восстанавливаюсь», - объяснил артист «КП» свой недуг. Тем не менее, бард много шутил, травил анекдоты, а после пресс-конференции, выкурив сигаретку (электронную, по последней моде) и схватив на бегу булочку с кофе, согласился ещё пообщаться с «Комсомолкой».

- Вы недавно участвовали в YouTube-шоу «Музыкалити» с Давой, бывшим парнем Ольги Бузовой (это то самое шоу, где в своё время схлестнулись Лариса Долина и Валя Карнавал. - Ред.). Почувствовали столкновение двух миров, или вас не смущают поющие блогеры? - поинтересовалась «КП».

- Понимаете, в чем дело. Я бы все-таки задавался другим вопросом: кто их целевая аудитория, и чего она хочет. Спрос рождает предложение - эту истину никто не отменял. Если человека с самого рождения кормить фастфудом, то он даже не будет знать, что такое украинский борщ или, например, котлеты по-киевски со сложным гарниром. Он так и будет брать свои бургеры и воевать только за качество бургеров, а не за другую пищу. Также и человеческое сознание.

Сергей Трофимов появился на пресс-завтраке в честь предстоящей премии «Радио Шансон» в приподнятом настроении, хоть и слегка хромая. Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть продукт поющих блогеров - это фастфуд?

- Нет, мы не имеем ввиду, что это фастфуд, просто есть разные вкусы.., - попыталась смягчить этот момент помощница артиста, но была перебита.

- Нет, мы имеем ввиду именно то, что я сказал. Это фастфуд, - еще раз подтвердил Трофимов. - Он сегодня выпущен, а завтра его забудут. А есть Pink Floyd, которые пройдут через века. Потому что там творчество. Это совершенно разные вещи.

- В своём Инстаграме вы недавно написали: «В эпоху терпимости и толерантности хотелось бы все же немного пикантности», упомянув феминисток. Вы против феминизма?

- Против. Есть вещи, которые определяют человека как человека, на этом построено общество. И как бы мы не хотели уйти от этого, человечество стоит на каких-то фундаментальных истинах, одна из которых - семья. Я все понимаю: научно-технический и социальный прогресс сейчас позволяют растить ребёнка в неполной семье, в семье, где два папы или две мамы. И вроде бы, ничего такого. Но понимаете, в чем дело. Помимо материальных всех дел есть ведь ещё и сознание человека. И весь ужас в том, что сознание и действительность работают в паре, одно без другого невозможно. Когда начинает изменяться сознание, меняется и действительность. И если мы думаем, что все это ведёт общество к какому-то благоденствию, то мы глубоко ошибаемся. Это ведёт к исчезновению человечества, как биологического вида.

Трофим прошелся по феминисткам, однополым семьям и поющим блогерам Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это феминистки так вредят?

- Да, и не только феминистки. Должно быть равноправие, уважение. Нельзя что-то ставить превыше: вот, мол, я крутая, а ты козел. Надо уметь договариваться и не мешать друг другу, это называется коммуникация. Но это возможно только при условии наличия интеллекта. А он утрачивается, потому что, как я уже сказал, нас кормят фастфудом.

Кроме того, затронул Трофимов и громкую тему участия его дочери в шоу «Голос». По словам барда, он изначально был против этой затеи, потому что ребёнок, в первую очередь должен учиться.

- К тому же, на нас столько всего вылилось на тему блата, столько хейта. Но к счастью, дочь легко это пережила. Ей вообще по барабану, - признался артист.